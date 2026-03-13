2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰，MLB球評AKI豬瀨在12日接受《日刊體育》訪問時，針對委內瑞拉已宣布的先發投手蘇亞瑞斯（Ranger Suárez）進行了深度技術分析，直言對方擁有出色的下沈尾勁的伸卡球。他指出，這位左投將是日本隊打線的一大挑戰，但同時也對日本隊晉級四強表示樂觀。
蘇亞瑞斯球風特徵 左手重沉球與滾地球大師
AKI豬瀨指出，委內瑞拉派出斯亞瑞斯應戰完全在預期之中，因為他在去年的大聯盟季後賽中，曾寫下完美封鎖大谷翔平的紀錄。對於斯亞瑞斯的投球特徵，豬瀨解釋道：「他擁有非常強勁的左手下沈尾勁的伸卡球，擅長誘使打者擊出滾地球，並以此平穩地累積出局數。」
這種不與打者正面硬碰硬，而是透過精準控球與球威製造滾地球的投球策略，對於依賴左打者的日本隊打線而言，無疑是個難纏的對手。
比賽展開預測 先發投手下場後將變成打擊戰
豬瀨預測，這場比賽在先發投手在場上時，將會陷入緊張窒礙的投手戰。「當山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）與蘇亞瑞斯都在場上時，比賽會呈現令人心跳加速、屏息以待的低分焦灼狀態。」
然而，一旦斯亞瑞斯下場後，情勢將會大幅改觀。豬瀨大膽預言：「當蘇亞瑞斯退場、委內瑞拉更換牛棚投手後，大谷翔平可能會轟出全壘打，日本隊打線也會開始爆發。最終結算，日本隊應該能以顯著的分數差距拿下勝利。」
委國牛棚成致命傷 控球不穩是大問題
對於委內瑞拉的後援陣容，豬瀨分析指出：「委內瑞拉的牛棚投手中，有許多屬於『投了才知道好壞』的不穩定類型。只要日本隊的領先打者能透過保送上壘，就一定有得分的機會。」
儘管委內瑞拉擁有全明星級的重砲打線，但豬瀨對日本投手群充滿信心，認為日本隊足以應對這些大牌球星。這場攸關「世界一」晉級之路的關鍵賽事，將於台灣時間15日在邁阿密正式點燃戰火。
