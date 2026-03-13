我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）八強複賽即將點燃戰火。時隔17年再度殺進經典賽八強的韓國隊，將於台灣時間14日上午6時30分，在邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）迎戰D組全勝、眾星雲集的多明尼加。韓國隊總教練柳志炫於賽前訓練後正式宣布，八強淘汰賽的先發重任，將交給現效力韓職韓華鷹的38歲傳奇左投——「韓國怪物」韓國隊在首輪小組賽走得跌宕起伏，僅以2勝2敗、經複雜失分率計算後才驚險奪下門票。面對打線極度殘暴的多明尼加，總教練柳志炫堅定地表示：「派柳賢振先發是因為他是柳賢振，他是隊中最值得信賴的王牌。」柳志炫深知對手的恐怖火力，多明尼加陣中擁有馬查多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等大聯盟頂級巨星，小組賽4戰狂轟13支全壘打。對此，柳志炫也特別叮嚀投手群：「多明尼加是由世界頂尖選手組成的，必須減少失投，但以我們目前的團隊氣氛，絕對有得一拚。」對柳賢振而言，這場比賽充滿了「宿命感」。他將正面對決過去在藍鳥與道奇隊的老隊友小葛雷諾與馬查多，同時還要應對曾多次交手的小塔提斯與索托。面對生涯可能最重要的國際賽一役，柳賢振展現了壯志斷腕的決心：「我會竭盡全力，不讓這一場比賽成為我穿著國家隊戰袍的最後一戰。」這番話無疑為韓國隊注入一劑強心針。多明尼加此役則派出費城人隊王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）迎戰。桑契斯以優質速球與犀利的外角變速球著稱，柳志炫對此分析道：「桑契斯是世界級強投，我們的打者必須提高上壘率，若能對他的外角變速球展現精準選球眼，這場比賽我們將更具競爭力。」這場「韓國怪物」與「多明尼加巨砲群」的跨世代對決，究竟是柳賢振能憑藉老練經驗壓制星光打線，還是多明尼加將繼續用重砲轟向冠軍賽？全球棒球迷正拭目以待。