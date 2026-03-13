我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胖老爹炸雞是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）認證的史上最強炸雞店。（示意圖／翻攝自胖老爹美式炸雞-基隆新豐店臉書粉專）

NBA傳奇巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（13）日正式宣布退休，不到2周前，他才於Youtube頻道上邀請昔日隊友林書豪上節目，談到過往在台灣打球的回憶時，直言他在台灣吃過史上最強的炸雞店，就是「胖老爹」，魔獸甚至盛讚「胖老爹」就像是把Popeyes、肯德基等炸雞店的優點全部加在一起。霍華德2022-23球季離開NBA後，曾震撼加盟T1聯盟的桃園永豐雲豹隊，成為台灣籃壇史上最大咖的洋將。當年他在台灣掀起「魔獸旋風」，場上表現也同樣主宰，累積出賽20場、場均23.2分、16.2籃板與5助攻，展現不同層級的實力。霍華德自23年結束台灣球季後，就未曾於職業賽場登場，而是於全世界展開籃球活動，直到今日才正式宣告退休。巧合的是，13天前，他才於個人節目上邀請林書豪一起閒聊，超過75分鐘的過程中，兩人暢談籃球、NBA生涯、信仰與海外生活，當然，與台灣有諸多連結的兩人，也一起回顧過去在台灣打球的生活。開場後不久，霍華德便分享在台灣曾經吃到史上最強炸雞，「台灣有一家叫『胖老爹』的炸雞店，我跟你講，那可能是有史以來最強的炸雞店，簡直把Popeyes、肯德基跟其它炸雞店的所有優點，全部加在一起。」讓一旁的林書豪笑翻，霍華德隨後還問林書豪是否聽過，林書豪回應，「我聽過，但實際上我沒有吃過。」全名： Dwight David Howard II出生日期： 1985 年 12 月 8 日身高體重： 208公分、120公斤外號： 魔獸、超人、D12場上位置： 中鋒NBA成就：8次明星賽、8次年度最佳陣容、3次年度最佳防守球員、5次籃板王、2次阻攻王、1次灌籃大賽冠軍效力球隊：奧蘭多魔術（2004–2012）、洛杉磯湖人（2012–2013）、休士頓火箭（2013–2016）、亞特蘭大老鷹（2016–2017）、夏洛特黃蜂（2017–2018）、華盛頓巫師（2018–2019）、洛杉磯湖人（2019–2020）、費城七六人（2020–2021）、洛杉磯湖人（2021–2022）、台啤永豐雲豹（2022-23）生涯成績：1242場、15.7分、11.8籃板、1.3助攻、0.9抄截、1.8火鍋