▲林志穎（如圖）買下法拉利馬王，內裝與車輛烤漆都是為他客製的。（圖／翻攝自法拉利官網）

▲林志穎的特斯拉在自撞後起火燃燒，幸虧他和兒子都已被路人救出車外。（圖／翻攝畫面）

▲林志穎除了是藝人，還是台灣首位被授薪的職業賽車手。（圖／林志穎 Jimmy Lin臉書）

不老男神林志穎又買車了！這次入手的是全球限量799台、要價高達2億台幣的法拉利馬王 Ferrari F80，引發熱議，這也連帶讓林志穎2022年的車禍事件再度受到外界關注。他當年駕駛百萬特斯拉Model X外出，發生嚴重自撞，林志穎顱內出血、肩膀肱骨粉碎性骨折還導致創傷後失憶，記不起車禍當下過程，一度陷入低潮。但從他如今高調買下馬王的近況來看，林志穎身心都已完全康復，還是很熱衷於買車、賽車。林志穎今年2月帶著妻小遠赴義大利法拉利總部，親自點交全球限量799台的新世代馬王 Ferrari F80。這項盛事不僅讓他成為「全台首位F80車主」，更破天荒登上法拉利官網報導；而林志穎的馬王還有客製化烤漆和車裝，因此外界估價他砸了2億台幣才入手F80，為他的驚人財力感到佩服。從林志穎大動作買車的舉動也可看出他依然很享受賽車的快感還有收藏車子帶來的樂趣，對超跑的熱愛沒有因為4年前的自撞車禍就消退。回顧這起發生在2022年7月22日的車禍事件，當時林志穎載著兒子Jenson外出，車輛在桃園撞上分隔島，直接起火燃燒，幸虧有路人見義勇為將林志穎拖出車外，否則後果難以想像。車禍也造成林志穎顏面骨折（上頜骨斷裂）、右側氣血胸、顱內出血、肩膀肱骨粉碎性骨折與輕微腦震盪等傷勢，他在體內打了20個鈦合金骨釘才讓骨頭癒合。林志穎更出現創傷後失憶，無法還原車禍當下情況，因此事故原因被警方判定為未注意前方路況導致，此事也讓不少車主對特斯拉的安全性產生隱憂。林志穎本人則在復出後坦言，自己因失憶的恐懼與對當時同車兒子的愧疚，曾讓他陷入低潮，他雖嘴硬表示不怕開車，但確實車速有變慢：「我現在開車真的變得很慢，甚至會被後面的車按喇叭，因為我會一直看後照鏡、確認車況。」不過事隔4年，從他大手筆購入超跑的舉動來看，林志穎似乎已走出低潮，重新回歸賽車手行列。據《今周刊》報導，他也相當期待能在專業賽道上駕駛「馬王」盡情馳騁。這輛超跑不僅象徵他的財力與地位，更是他身為法拉利收藏家的重要里程碑。