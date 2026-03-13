2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將進入生死攸關的八強淘汰賽。根據《CBS》尋求再度奪冠的美國隊在14日對陣加拿大的關鍵戰役前，宣布對投手陣容進行大幅度調整，包含克蕭（Clayton Kershaw）、史庫柏（Tarik Skubal）等名將都被移出名單。根據賽事規則，各國可於輪次更迭間更動投手名單，美國隊此次共計有5名投手離隊，並補進3名強力救援，力求強化牛棚深度以應對一戰定生死的淘汰賽。
美國隊陣容變動點盤點 總計5人離隊、3人新入列
在第一輪預賽結束後，美國隊的名單出現顯著更動，重點如下：
移出名單（5人）：
▪️史庫柏（Tarik Skubal，老虎）： 預賽僅先發一場，因須備戰老虎隊開幕戰，確定結束本屆賽事。
▪️瓦卡（Michael Wacha，皇家）： 預賽出賽後返隊。
▪️亞伯勒（Ryan Yarbrough，洋基）： 預賽支援後歸隊。
▪️霍姆斯（Clay Holmes，大都會）： 返回春訓基地準備例行賽。
▪️博伊德（Matthew Boyd，小熊）： 返回春訓基地準備例行賽。
傳奇名將克蕭（Clayton Kershaw）亦將被替換：根據《USA Today》報導，近期宣布退役的克蕭也將在八強賽後被移出名單，空缺可能由先前因背傷退出的喬萊恩（Joe Ryan）遞補。
美國隊補強三名救援神兵
為了填補空缺，美國隊鎖定了三名特色鮮明的後援投手，意圖徹底封鎖對手反擊：
▪️維斯特（Will Vest，老虎）： 30歲的火球男，2025年球季投出3.01防禦率與75次三振。
▪️羅傑斯（Tyler Rogers，藍鳥）： 35歲的側投怪傑，以極低出手角度聞名。上季領銜大聯盟出賽81場，防禦率僅1.98，其滾地球誘導率高居聯盟前4%。
▪️希爾（Tim Hill，洋基）： 36歲的老練左投，2025年防禦率為3.09。他對左打者的壓制力極其驚人，被打者OPS值僅.444，且滾地球率甚至超越羅傑斯。
對加拿大賽揚巨投輪番上陣
美國隊教頭已排定後續先發輪值：八強戰對加拿大將由巨人之王韋伯（Logan Webb）領銜。若順利晉級四強，準決賽將由2025年賽揚獎得主斯肯斯（Paul Skenes）出戰多明尼加與韓國戰的勝者。至於3月17日的冠軍決賽，預計由喬萊恩或大都會新星麥克林（Nolan McLean）擔綱先發。
儘管史庫柏因行程衝突必須提前離隊，他仍霸氣表示：「唯一能讓我感到釋懷的方法，就是看著我們在邁阿密慶祝奪下那該死的冠軍！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
在第一輪預賽結束後，美國隊的名單出現顯著更動，重點如下：
移出名單（5人）：
▪️史庫柏（Tarik Skubal，老虎）： 預賽僅先發一場，因須備戰老虎隊開幕戰，確定結束本屆賽事。
▪️瓦卡（Michael Wacha，皇家）： 預賽出賽後返隊。
▪️亞伯勒（Ryan Yarbrough，洋基）： 預賽支援後歸隊。
▪️霍姆斯（Clay Holmes，大都會）： 返回春訓基地準備例行賽。
▪️博伊德（Matthew Boyd，小熊）： 返回春訓基地準備例行賽。
傳奇名將克蕭（Clayton Kershaw）亦將被替換：根據《USA Today》報導，近期宣布退役的克蕭也將在八強賽後被移出名單，空缺可能由先前因背傷退出的喬萊恩（Joe Ryan）遞補。
為了填補空缺，美國隊鎖定了三名特色鮮明的後援投手，意圖徹底封鎖對手反擊：
▪️維斯特（Will Vest，老虎）： 30歲的火球男，2025年球季投出3.01防禦率與75次三振。
▪️羅傑斯（Tyler Rogers，藍鳥）： 35歲的側投怪傑，以極低出手角度聞名。上季領銜大聯盟出賽81場，防禦率僅1.98，其滾地球誘導率高居聯盟前4%。
▪️希爾（Tim Hill，洋基）： 36歲的老練左投，2025年防禦率為3.09。他對左打者的壓制力極其驚人，被打者OPS值僅.444，且滾地球率甚至超越羅傑斯。
對加拿大賽揚巨投輪番上陣
美國隊教頭已排定後續先發輪值：八強戰對加拿大將由巨人之王韋伯（Logan Webb）領銜。若順利晉級四強，準決賽將由2025年賽揚獎得主斯肯斯（Paul Skenes）出戰多明尼加與韓國戰的勝者。至於3月17日的冠軍決賽，預計由喬萊恩或大都會新星麥克林（Nolan McLean）擔綱先發。
儘管史庫柏因行程衝突必須提前離隊，他仍霸氣表示：「唯一能讓我感到釋懷的方法，就是看著我們在邁阿密慶祝奪下那該死的冠軍！」