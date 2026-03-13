我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志穎（如圖）入手2億法拉利Ferrari F80，成為台灣首位新馬王車主，過去富商家庭背景再被拿出來討論，身為歌手演員的他，除了斜槓賽車手，其實開過攝影工作室、經紀公司、立科技公司，2023年還跟弟弟共同投資建設公司開發房地產，如今身價至少260元台幣。（圖／翻攝自林志穎IG@jimmylin）

▲林志穎（如圖）帶著妻小到義大利法拉利總部領取全台限量訂製、價值2億元台幣的車款F80，他接受法拉利總部訪問時直呼，圓了年少時的夢想。（圖／翻攝自法拉利官網）

「不老男神」林志穎在演藝圈地位屹立不搖，他對極致速度與頂級跑車的癡迷，讓他成了超跑博物館館長。今（2026）年2月，他親赴義大利法拉利總部，迎回造價上看2億元台幣的新世代限量「馬王」F80，官方公布的影片也出現這台車在台北101背景的高架橋上奔馳。從23歲購入人生第一台法拉利，跑車就是他的熱情所在與日常生活，6千萬跑車就是買零食的代步工具，明明是歌手，但是愛車愛到成為專業賽車手。現在他將全球限量的頂級神駒收入車庫，林志穎這30年的超跑收藏史，可說是一部超狂的熱血傳奇。林志穎曾公開表示，要讀書背地理、歷史，他背不出來，但是談到各種跑車型號、裝備，他可是如數家珍。他接受法拉官方訪問時表示，一直將車神麥可・舒馬克（Michael Schumacher）視為一生偶像，更曾對自己許下承諾：「總有一天我要擁有一輛法拉利。」1997年，年僅23歲的他靠著演藝事業的亮眼成績，買下了人生第一台法拉利Ferrari 348，從此開啟了與「躍馬」品牌長達30年的不解之緣。在他的夢幻車庫中，法拉利始終佔據最核心的王座。除了最新 F80，他過去更曾擁有被譽為「三大油電神獸」之一的頂級旗艦超跑LaFerrari，將歷代馬王完美集郵。除了對法拉利的專情，林志穎的收藏版圖更橫跨了世界各大頂尖車廠，每一台都是車迷眼中的殿堂級神獸。 包括全台僅有10輛、價值高達6千萬元的稀世超跑McLaren Senna。最狂的是，這台極致賽道機器，竟曾被媒體捕捉到成為他出門買零食的專屬代步車。此外，還有保時捷的傳奇油電跑車Porsche 918 Spyder，這是與 LaFerrari同屬汽車收藏家夢寐以求的最高逸品。除了超跑，林志穎的收藏還包括千萬元等級的英式復古車AC Cobra GT Roadster、Mercedes-Benz SLR McLaren，以及粗獷硬派的Hummer悍馬車。林志穎也擁抱高科技，坐擁多台Tesla，曾開著特斯拉改裝車在賽道刷出驚人的單圈佳績。不管是V8引擎到純電馬達，林志穎以他的財力、品味和熱情，一步步實踐他瘋狂的愛車夢想。在林志穎車庫裡的最新車款，是擁有1,200匹馬力的猛獸 F80，全球僅限量生產799台，發表之初便全數完售。光是原廠基本定價就突破新台幣1.2億元，若引進台灣加上相關稅金與頂級客製化選配，實際造價絕對上看2億元台幣。林志穎將這次的挑車過程視為一場極致的藝術創作。他親自挑選了呼應幸運色的「Rosso TRS」四層紅色金屬漆，搭配白灰雙色賽車條紋與外露碳纖維尾翼；座艙內更大膽選用藍色駕駛座結合黑色縫線與紅色安全帶，打造出強烈的戰鬥氣息。交車當下他直呼：「就像在欣賞藝術品一樣細細品味！」實際上路後，更對其如磁鐵般吸附在道路上的穩定性讚不絕口。