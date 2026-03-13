我是廣告 請繼續往下閱讀

2026 世界棒球經典賽（WBC）八強複賽開打在即，準決賽場地——邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）迎來了最震撼的一幕。日本武士隊頭號巨星大谷翔平在此進行實戰投球練習（Live BP），面對國家隊隊友展現出「宰制級」的鬼神身手，這場練習也被MLB.com專文報導，引發全球棒壇熱議。大谷翔平面對18名日本隊打者，合計投出4局、59球，僅被敲出2支安打，並狂飆7次三振。這份成績單不僅展現了他精湛的復健成果，更讓現場見識到大聯盟頂級投手的壓制力。剛簽下2億日圓合約的阪神強打森下翔太，面對大谷犀利的橫掃球不僅慘吞3K，更一度因揮棒落空重心不穩狼狽跌坐。他直言：「這種投手全日本一個也沒有，真的連一個都沒有。」這場練習實則是為了即將於3月26日展開的道奇隊新賽季做準備，這也是大谷在右肘手術後，邁向完全回歸的重要指標。大谷受訪時明確表示，本屆經典賽他不會擔任投手。 大谷他表示能重返賽場投球是與球團的約定，目前的重心在於打擊區的貢獻。儘管他語帶保留地提到意外狀況下「登板機率並非絕對為零」，但隨即補充：「目前來看，投球是不會發生的。」當被媒體問及無法投球是否有內心掙扎時，大谷展現出高度的團隊榮譽感與成熟心態。他大方稱讚日本隊陣中人才輩出：「我沒有任何抱怨。即使我不投球，日本國家隊也有很多優秀的投手。」他更強調自己非常期待這群年輕的日本投手能藉此機會向全世界展示實力。雖然大谷在本次錦標賽中將以進攻核心身分領軍，但他在複賽期間的投球練習，無疑宣告了那個「完全體」的二刀流超人，即將在3月底的大聯盟賽場正式回歸。