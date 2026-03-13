我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志穎臉上完全看不出車禍痕跡，還是跟20多歲時一樣帥。（圖／翻攝自法拉利官網）

▲宋燕旻說自己當初臉骨斷裂也在長庚接受治療的。（圖／宋燕旻Threads）

▲林志穎年過半百看起來還是非常年輕，顏值從未崩壞。（圖／林志穎 Jimmy Lin臉書）

51歲「不老男神」林志穎近日入手要價高達2億新台幣的法拉利超跑Ferrari F80（新一代馬王），登上話題版面，就連法拉利官網也刊登多張林志穎的帥照，這讓整形醫師朱立箴不禁發文讚嘆台灣整形外科技術的偉大，直言當初幫林志穎動顏面手術的長庚整形外科團隊真的很強。據悉，林志穎2022年7月車禍時，臉骨被撞碎、顱內出血送醫，能在14個月後就痊癒復出，真的是奇蹟。整形醫師朱立箴11日在Threads發文驚呼：「」他說自己在長庚的同學當初有看過林志穎的CT（電腦斷層），，五官依舊立體帥氣，絲毫沒受車禍影響，這讓朱立箴也很佩服當初幫林志穎手術的長庚整外團隊。該篇貼文曝光後，在Threads上吸引65萬人次瀏覽、1.4萬人按讚，大家都被林志穎的不老顏值和台灣的醫療技術震撼到了，紛紛留言：「他的整形外科醫師真的非常厲害」、「厲害的是他看起來還是以前的樣子，不像有些人整多了會不像自己了」、「這張照片真的還是跟原本的他沒什麼兩樣，一樣帥」。而女主播宋燕旻2022年騎腳踏車外出時也發生嚴重車禍，不只腦震盪，臉骨還斷了3處，她當時也是到林口長庚接受治療，如今恢復狀況同樣很不錯，幾乎看不到車禍痕跡，因此宋燕旻也貼出自己的CT照，留言附和：「據悉，陳建宗是顱顏重建專家，當時他剛接任林口長庚院長職務1年左右，就碰上林志穎的車禍，陳建宗立刻組成治療小組，為林志穎進行搶救。陳建宗2023年受訪時透露，團隊為林志穎做的顏面手術主要是以內視鏡微創技術進行，盡量讓林志穎臉上不留疤，不僅修復了他的面部骨骼，也不影響他本來的樣貌，就連林志穎都讚嘆長庚的技術，直言：「朋友都覺得我好像沒有受什麼傷！」