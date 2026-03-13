我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（13）日於主場迎戰芝加哥公牛，唐西奇（Luka Docic）全場爆砍51分準大三元，率領湖人142：130擊敗公牛，本場湖人在第二、三節都穩定領先，一路帶著雙位數分差到第四節，再靠著唐西奇外線大爆發，全場9顆外線幫助下，最終12分差贏球，拿下4連勝，排名也超越火箭升至西區第3。湖人首節開打一度陷入落後，末節公牛就擺出河村勇輝上場，第二節湖人末段靠著唐西奇外線與里夫斯（Austin Reaves）單打逆轉比分，半場取得67：62領先，根據統計，湖人本季於半場領先時戰績為26勝2敗，全聯盟第一。第三節湖人持續有穩定得分進帳，本場面對公牛偏弱禁區，湖人先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）打得威猛，上半場就攻下12分、8籃板，湖人第三節也再度拉開5分差距，帶著雙位數領先分差到決勝節。末節公牛雖嘗試拉進比分，無奈湖人3核心面對公牛孱弱的外線防守給予痛擊，詹姆斯（LeBron James）、里夫斯等人都予取予求，終場142：130大勝公牛。數據方面，唐西奇全場攻下51分、10籃板與9助攻，里夫斯30分、5籃板與7助攻，詹姆斯18分、7籃板與7助攻，值得注意的是，湖人本場先發不僅5人得分全數上雙，合計攻下137分，板凳僅5分。輸球的公牛方面，主控吉迪（Josh Giddey）攻下27分、8籃板與15助攻，布澤利斯（Matas Buzelis）22分、6籃板，河村勇輝上場10分鐘攻下3分、3助攻。