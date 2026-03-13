我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆當家球星、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今（13）日面對波士頓塞爾提克比賽中，全場砍下35分，正式超越「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）原有紀錄，達成連續127場得分超過20分壯舉，獨居NBA史上第一。在這場萬眾矚目的對決中，SGA並非開局就手感發燙，塞爾提克對他進行嚴密包夾，但半場結束時他就攻下17分，第三節剩餘7分04秒時，SGA面對防守者謝爾曼（Baylor Scheierman）連續使出晃肩假動作，隨後在罰球線附近拔起跳投命中。這一球讓SGA本場得分來到21分，正式宣告打破張伯倫自1963年以來，高懸63年的連續126 場得分超過20分紀錄，全場雷霆球迷起立鼓掌，見證這不可思議的一刻。張伯倫在1961年至1963年間創下連續126場得分破20分紀錄，一直被認為是籃球史上最難觸及的「穩定性」指標之一。而SGA則從2024年11月1日面對拓荒者攻下30分以來，開始挑戰這項紀錄，如今達成成就。在這127場比賽中，SGA場均貢獻32.5分，其中包含85場30+得分、18場40+得分與5場50+得分，包含本季對印第安那溜馬創下的生涯最高55分，這段期間內，雷霆也取得103勝24敗、勝率81.1%驚人戰績，包含2025年NBA總冠軍。即便創下歷史，SGA賽後接受採訪時，也依舊保持他一貫的冷靜風格。「這需要很多運氣，也需要很多人的協助。我嘗試不去想這些事，我的目標始終是幫助球隊贏球。我的生活就是追求『穩定』。」雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）則評價道：「他對自己的技術近乎偏執，他就是一個完美主義者，但他對隊友依然充滿同理心。這就是為什麼他能帶領這支年輕球隊。」SGA 的紀錄不僅僅是超過張伯倫，更讓眾多歷史得分好手都望塵莫及：SGA：127場（仍在持續中）張伯倫：126場奧斯卡·羅伯森（Oscar Robertson）：79場喬丹（Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）：72場