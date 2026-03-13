我是廣告 請繼續往下閱讀

衛冕軍日本隊WBC經典賽8強將碰上南美強權委內瑞拉，確定山本由伸對決紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），日本隊監督井端弘和受訪時分享交手蘇亞雷斯的策略，直言他是靠配球取勝的投手，「我想他對上右打者時，可能會用比較多變速球，打者不需要每一種球都去追打，希望能鎖定好目標球種揮擊就好。」現年30歲的蘇亞雷斯，生涯前8季都效力費城人，上季一共先發26場，繳出12勝8敗、防禦率3.20，主投157.1局中僅被打出154支安打，並有151次三振，ERA+137，過去4年來他的ERA+都超過100，為大聯盟低調強悍的前段輪值先發。休賽季，蘇亞雷斯與紅襪簽下4年1.3億美元（約合新台幣41億） 合約，去年季後賽G3就曾對決道奇，中繼5局僅失掉1分，包含三度解決大谷翔平，上季他面對大谷翔平有6打席紀錄，5打數中被敲出1安打。日本隊監督井端弘和稍早被問到對於蘇亞雷斯的印象時，坦言他是一位不分左、右打，能夠靈活把球投到邊角、並靠配球組合取勝的投手，上季他157.1局中僅出現38次保送，創下生涯最佳。「我想他對上右打者時，可能會用比較多變速球，打者不需要每一種球都去追打，希望能鎖定好目標球種揮擊就好。」井端弘和最後表示，委內瑞拉具有多位大聯盟球星坐鎮，事前準備得更充分，除了球員的調整外，更重要的是球隊情蒐方面的準備，他也很有信心可以拿下這場比賽。