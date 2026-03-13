NBA美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間3月14日繼續進行。該日共有8場比賽，其中最具話題性的對決，是由金州勇士坐鎮主場大通銀行中心（Chase Center）迎戰明尼蘇達灰狼。勇士目前以32勝33敗位居西區第9，正處於附加賽排名的保衛戰；而灰狼則以40勝26敗排名西區第6，雙方近期皆面臨相當大的戰績起伏，尤其勇士更是飽受傷兵困擾，這場「西區中後段班」的卡位戰將直接影響季後賽種子序。

✳️ 金州勇士（32勝33敗，西區第9）vs. 明尼蘇達灰狼（40勝26敗，西區第6）

  • 比賽地點： 勇士主場（Chase Center）

  • 開賽時間： 3月14日上午10：00

金州勇士隊：柯瑞持續缺陣　波爾辛吉斯回歸馳援

金州勇士正面臨本季最嚴峻的考驗，頭號球星柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋傷勢（跑者膝）確定將缺席對陣灰狼的比賽，預計3月21日才會進行重新評估。在缺少柯瑞的情況下，勇士近期吞下三連敗，進攻端極度依賴新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的組織，但他近況也不理想。好消息是，先前因病缺賽的內線大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）預計本場比賽會出賽，他與格林（Draymond Green）的內線防守將是遏制灰狼禁區攻勢的關鍵。

明尼蘇達灰狼隊：愛德華茲火力全開　力拚終止連敗

灰狼隊近期同樣陷入泥淖，目前正處於三連敗陰霾中。即便如此，當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）的個人表現依舊瘋狂，上一場對陣快艇轟下36分，本季已有多場比賽得分突破30大關。灰狼目前的進攻體系圍繞著愛德華茲與蘭德爾（Julius Randle），但在防守穩定度上有所下滑。面對缺少柯瑞的勇士，灰狼勢必會利用愛德華茲的衝擊力撕裂對手防線，力求在客場帶走勝場以穩固西區前六名。


✳️ 近10場比賽分析

  • 金州勇士：進攻陷入低迷　缺乏主軸 勇士在過去10場僅取得3勝7敗。在柯瑞缺陣期間，勇士的場均得分跌至聯盟後段。雖然格林在防守端依然展現影響力，但進攻端遭放投仍舊成為勇士進攻端的拖油瓶，且勇士缺乏穩定的第二得分點讓他們在比賽關鍵時刻（Clutch Time）經常陷入得分荒。

  • 明尼蘇達灰狼：防守體系鬆動　仰賴球星單打 灰狼近10場取得6勝4敗，看似近況還不錯，但近期遭遇三連敗。球隊的防守效率從賽季初的聯盟前三滑落至中段。進攻端過度依賴愛德華茲的單打，導致團隊傳導流暢度下降，而防守方面如何找回季初的強度將是未來卡位西區前四的關鍵。


✳️ 焦點球星

  • 金州勇士：波傑姆斯基（Brandin Podziemski） 在柯瑞缺陣的日子裡，這位二年級後衛場均繳出16.5分的全能數據。他的外線冷箭與對比賽節奏的掌控，是勇士維持進攻活力的核心，但近期連敗的比賽中正負值皆排名隊上倒數，能不能成為勇士依賴的穩定持球點仍待考驗。

  • 明尼蘇達灰狼：愛德華茲（Anthony Edwards） 目前聯盟頂尖得分手之一，場均29.4分高居聯盟第三。愛德華茲具備強大的切入破壞力與外線產量，面對防守老練的格林，他能否在關鍵時刻保持高效投籃，將決定灰狼能否止敗。


✳️ 傷兵名單

  • 金州勇士： Stephen Curry（膝蓋傷勢，缺陣）、Jimmy Butler III（整季報銷）、Moses Moody（手腕傷勢，缺陣）、De'Anthony Melton（左側內收肌傷勢，出戰存疑）、Quinten Post（腳傷，出賽存疑）。

  • 明尼蘇達灰狼： Ayo Dosunmu（拇指受傷，出賽存疑）

✳️3月14日NBA例行賽賽程表

時間 對戰組合
7:30 AM 曼婓斯灰熊 vs 底特律活塞
7:30 AM 鳳凰城太陽 vs 多倫多暴龍
7:30 AM 克里夫蘭騎士 vs 達拉斯獨行俠
7:30 AM 紐約尼克 vs 印第安納溜馬
8:00 AM 紐奧良鵜鶘 vs 休士頓火箭
10:00 AM 明尼蘇達灰狼 vs 金州勇士
10:00 AM 猶他爵士 vs 波特蘭拓荒者
10:30 AM 芝加哥公牛 vs 洛杉磯快艇

 NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。 

