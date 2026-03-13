我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何昶希（右）與何衍朝（左）主演的BL劇《初三的六一兒童節》，即將在今晚播出。（圖／微博@辭了一个舊）

中國古裝劇《逐玉》一播出就攻佔OTT平台熱播冠軍，演員們的精湛演技與超甜劇情也捧紅田曦薇、張凌赫等主演。其中，29歲中國男星何昶希在劇中飾演負心漢舉人「宋硯」，但卻在傳出接拍BL劇《初三的六一兒童節》後，被《逐玉》AI換臉，視同軟封殺。而《初三的六一兒童節》即將於今（13）日晚間開播，何昶希也不懼爭議，發文標記演男CP的對手演員何衍朝，寫下「官宣」，還設置頂，再度引發熱議，還有人對他的行為感到不解，直接看傻眼。何昶希在接下BL劇《初三的六一兒童節》後，就在《逐玉》被AI換臉。而BL劇即將在今晚播出，何昶希也大方標記CP搭檔何衍朝，還寫下「官宣」並設為置頂，何衍朝也同樣方式標記對方，一起為新劇宣傳。但此舉再度於微博掀起高度討論，有人直呼這種方式是不想繼續待在中國演藝圈，「這也太大膽了吧？」、「這是什麼意思？我害怕」等。除此之外，何昶希更是發出長文，透露第一次與《初三的六一兒童節》的角色何初三見面時，感到期待又忐忑，並形容何初三很勇敢，「從不害怕面對真實的自己，也不讓任何一顆心落在地上」，透露是何初三的堅強打動了自己，「我相信也可以觸動你們」。最後何昶希感謝大家支持，並表示自己作為演員，不管什麼形式、類型的戲都會全力以赴，「不敷衍每一個角色、更不辜負你們一直以來的陪伴和偏愛」，疑似回應《逐玉》換臉爭議。何昶希於2019年參加選秀節目《青春有你》正式出道，憑藉精緻如混血般的五官與紮實的舞蹈功底，最終以第9名成為限定男團UNINE成員。在團體期間，他以獨特的舞台魅力與穩定的高音表現擄獲大批粉絲，被視為團內的「門面擔當」之一。解散後，他轉向個人發展，陸續推出個人專輯與單曲，展現出在流行音樂領域持續耕耘的野心與才華。除了音樂事業，何昶希近年積極轉型為演員，最知名的轉折點莫過於參加演技綜藝《演員請就位2》。當時他雖因演技青澀引發巨大輿論爭議，但也展現了極強的抗壓性與學習慾，成功獲得導演郭敬明的青睞。隨後他投身多部影視作品，如《春閨夢裡人》等，逐漸在古裝與現代劇中磨練演技。從最初的「流量偶像」到如今踏實拍戲的「新人演員」，何昶希努力透過作品撕掉標籤，證明自己在螢幕上的可能性。