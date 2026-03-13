我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衛冕軍日本隊擁有世界最強打者大谷翔平（左），戰力排名被排在第2。（圖／美聯社／達志影像）

2026年WBC世界棒球經典賽8強預賽即將開打，美國媒體《USA Today》今（13）日公布戰力排行，衛冕軍日本隊與豪組史上最強陣容的美國分居2、3名，排名首位的則是預賽豪取4連勝的多明尼加，靠著預賽4戰扛出13轟，被認為是奪冠最大熱門。日本隊C組預賽同樣4連勝出線，4場打進37支安打、豪奪34分，投手防禦率僅2.11，投手群表現相對優秀，打者則有攻擊火力不穩定狀況，大谷翔平、鈴木誠也預賽都扛出2轟，面對中華隊單局攻下10分、面對捷克單局打9分，但也曾有連續7局無得分狀況。美國方面，預賽前3場靠著豪投強打拿下連勝，但最終戰卻發生計算失誤烏龍，以非主力陣容6：8輸給義大利，一度陷入淘汰邊緣，最後才靠義大利擊退墨西哥，驚險晉級複賽，且由於賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）投完預賽後已離隊，戰力排名相較開打前下滑2名。儘管如此，《USA Today》也提到，美國在8強複賽遭遇加拿大，閃過陣容具更爆發力的波多黎各，整體而言，面對加拿大勝率更有保障。多明尼加則被外媒排在戰力榜榜首，開打前就擁有包含索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等豪華陣容，預賽也兌現期待，打線方面4場打出13轟、以4連勝之姿闖進複賽，將於首場面對奪冠賠率最高的韓國，普遍認為多明尼加具有更高勝率。