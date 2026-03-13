我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽日本隊8強迎戰委內瑞拉，預計推派當家王牌山本由伸出戰，由於賽程緣故，山本由伸此戰先發完，幾乎提前確定無法再登板，昨日洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露山本由伸投完後就會回歸參與春訓，但根據外媒透露，道奇隊隨後發表聲明，表達山本由伸明戰打完後，仍會隨隊直到經典賽結束後才回歸母隊。山本由伸預賽首戰面對中華隊主投2.2局無失分，雖未被擊出安打，但合計用掉53球、投出3次保送，本人對於這次先發也不甚滿意。結束預賽賽程後，山本由伸預計將於複賽首戰，面對委內瑞拉時先發登板，此次用球數可以提升至80球。昨日有外媒訪問道奇隊總教練羅伯斯時，他透露山本由伸投完8強戰後，就會回歸道奇在亞利桑那的春訓基地，但《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）稍早更正消息，表達道奇同意讓山本由伸參與完整經典賽賽程，直到日本隊結束本屆比賽後才回歸球隊。實際上，本屆經典賽因應大聯盟開季需求，整體賽程較為緊湊，日本與委內瑞拉之戰安排在3月15日，山本由伸若確定先發，就算日本闖進冠軍賽，也確定無法趕上3月18日的決賽，因而無法像上屆一樣，最大化使用陣中王牌投手的布局。上屆日本隊讓山本由伸預賽、複賽各先發1場，決賽再登板救援，住剁奪下第3座經典賽冠軍。