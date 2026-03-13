我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李政厚（左）也被翻出過往唱歌片段，竟然超會唱。（圖／YouTube@heroesbaseballclub）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽已在日前結束，但各國選手話題依然居高不下。其中，韓國隊金倒永更是被翻出穿女裝表演的「黑歷史」，一臉自信卻超走音的舞台，讓大家笑翻，還釣出本人崩潰要求下架影片。不過近日，韓國隊長李政厚唱歌片段也被翻出來，竟然超會唱，讓許多網友忍不住笑說「比金倒永好聽」，還有人無奈表示「世界真不公平」。近日有網友翻出李政厚在3年前與隊友金宰炫、張裁榮，在培證英雄YouTube頻道唱歌的片段。只見李政厚在消防車〈Story of Last Night〉的旋律響起後，馬上拉開投幣式練歌房的門，帥氣接過隊友丟給他的麥克風，開始熱情飆唱。李政厚不只深情看向鏡頭、手舞足蹈的跳舞，還自帶音效一直發出各種聲音，跟場上霸氣模樣差超多，直接變成調皮小屁孩。但就算動來動去，也絲毫不影響李政厚的音準，完美消化整首歌曲。李政厚的超強演唱，也引發網友熱議，還有人開玩笑說他比金倒永唱得還好，「上帝把李政厚的每一個門都打開了」、「李政厚最大的缺點就是毫無缺點」、「某種程度的天選之人」，大讚他不只會打棒球，就連唱歌都非常厲害。這次擔任經典賽韓國隊長的李政厚今年27歲，他在2024年以天價合約加盟MLB舊金山巨人隊，展現出極高的打擊天賦與防守範圍，至今已連續兩屆代表韓國出征經典賽，在本次賽事還被點名為必須嚴加看管的頭號選手之一。除此之外，李政厚的超狂家世也被起底，他的父親正是1998年到2001年間，效力於日本職棒中日龍隊的韓國傳奇名將「風之子」李鍾範，繼承了父親優良基因的他，也被譽為「風之孫」，無論是球技還是顏值都深受球迷喜愛，更是韓國隊的進攻發動機。