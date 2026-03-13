我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金倒永被挖出曾在舞台上大跳Rosé的〈APT.〉。（圖／IG@forever_kiatigers）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日前結束後，許多選手都引發高度話題。其中韓國隊金倒永更是被翻出，曾穿女裝模仿NewJeans成員Hanni唱日本神曲〈藍色珊瑚礁〉的片段，直接在網路瘋傳，讓本人超崩潰用中文要求下架。但沒想到金倒永的黑歷史竟然不只這一個，近日又有網友翻出他昔穿著起亞虎球衣，在台上跳BLACKPINK成員Rosé神曲〈APT.〉的片段，讓Threads網友全看傻，笑翻直呼「到底跳了多少舞？」金倒永繼之前被翻出穿女裝模仿Hanni表演〈藍色珊瑚礁〉後，又被挖出曾在舞台上穿著起亞虎球衣，大跳Rosé的〈APT.〉影片。只見他面帶笑容，左右跳來跳去的做出雙手交疊的招牌舞蹈，以及可愛的扭腰、頂髖動作。雖然金倒永的表情看起來有點羞澀，但整個人感覺非常享受其中，看起來充滿喜感又歡樂。金倒永又一段跳舞黑歷史被瘋傳，再度讓網友笑翻，「我已經看金倒永跳舞跳很多天了，到底還有多少我快笑死」、「真的沒人要放過金倒永」、「可以告訴我為什麼金倒永一直有需要跳舞的場合嗎？」還有人直接點名金倒永，好奇他這次會有什麼反應。金倒永過去在2024年12月奪下KBO年度MVP後，於奪冠慶典《2024 KIA V12 Tigers Festa》中，獻上了職業生涯最「毀形象」的演出。身為NewJeans鐵粉的他，竟直接在台上模仿起Hanni的經典表演，只見金倒永戴上同款假髮、換上藍白條紋毛衣與白色長裙，熱情獻唱〈藍色珊瑚礁〉，他不僅動作細膩地撥弄假髮，連提裙擺的羞澀神情都揣摩得維妙維肖，該影片被翻出後馬上在網路瘋傳。不料這竟釣出本人現身留言區，「請把視頻放下來…」後面的點點點看起來非常無言又無奈。而金倒永本人親自現身，也讓台韓網友都忍不住笑翻，「你怎麼自己出現了」、「下次他打擊全場放這影片」、「竟然被台韓網友共同群嘲，超好笑」、「本人表示：我寧願IG被出征洗版」，搞笑回應意外圈了大批粉絲。