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效力於洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Doncic）日前在對陣芝加哥公牛的比賽中，徹底展現了「垃圾話殺手」的本色。在公牛隊二年級前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）的言語挑釁下，唐西奇徹底激發鬥志，狂砍51分，率領湖人以142：130擊敗正處於重建期的公牛。賽後布澤利斯被問及從唐西奇身上學到什麼時，尷尬地說：「可能就是……不要對他噴垃圾話。（Probably not to talk to him.）」這場比賽的轉折點出現在第二節。當時防守唐西奇的布澤利斯試圖透過言語干擾這位超級球星，沒想到卻適得其反。唐西奇賽後向媒體透露：「第二節我開始有了感覺，因為有人開始對我噴垃圾話，這徹底喚醒了我。」唐西奇對於布澤利斯的主動挑釁表示驚訝：「我很震驚，內容我就不複述了，說出來我肯定會被吹技術犯規。我原本什麼都沒說，是他先開口的，而且內容不太好聽。」被「喚醒」的唐西奇隨即開啟殺神模式，全場出賽36分鐘，31投17中、其中三分球14投9中，豪取51分、10籃板與9助攻的準大三元數據。這不僅是他披上湖人戰袍後的最高得分紀錄，更讓他在年度得分王的競爭中持續領先。面對聯盟頂級巨星，21歲的布澤利斯展現了初生之犢不畏虎的氣勢，但他也為此付出了代價。賽後被問到從唐西奇身上學到了什麼，布澤利斯無奈地笑了笑：「可能就是……不要對他噴垃圾話。（Probably not to talk to him.）」「他開始大殺四方，我也確實開始對他碎嘴。我不向任何人退縮，無論你是誰。」布澤利斯說道，「我接受了挑戰，但最終沒能防守成功。」儘管防守端踢到鐵板，布澤利斯本場表現仍有亮點，他本賽季場均貢獻15.9分，是公牛隊少數的亮點。隨著本場比賽結束，湖人隊完成了本賽季對公牛的二連勝橫掃。反觀公牛隊，在交易截止日轉為賣家後，戰績持續走低，目前以27勝39敗排名東區第12，距離附加賽區已有多達6場勝差，晉級希望微乎其微。公牛隊將於今日連續在洛杉磯出賽，背靠背對陣快艇隊。對於布澤利斯與這支年輕的公牛隊來說，如何在巨星的洗禮中轉化為成長的養分，將是剩餘賽季最重要的課題。