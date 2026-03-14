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▲韓籍啦啦隊女神河智媛，今年確定續約樂天，會在台應援。（圖／摘自 IG@hajiwon.22)

▲河智媛在WBC為自家韓國隊加油，台灣粉絲大都覺得合理，卻也有人問她為何不挺中華隊，被粉絲罵「情緒勒索」。（圖／摘自 IG@hajiwon.22)

2026世界棒球經典賽（WBC）讓台灣球迷見識到韓國隊長李政厚帥氣有如藝人的丰采，關於他的話題到現在都還在延燒，就連他配戴的32萬元梵克雅寶項鍊都成為被討論的焦點。日前韓籍啦啦隊女神河智媛發布了和李政厚的合照，果然引起粉絲熱議，有人坦言：「一時之間竟不知該羨慕誰。」卻也意外有不少網友認為他們兩個有「兄妹臉」，直呼：「長得好像！」河智媛之前才宣告今年順利續約樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls，會繼續在台灣應援，不過她也和自家韓國隊的隊長李政厚曾經同框，畫面裡俊男與美女搭配本該賞心悅目，竟意外得到「兄妹臉」的評價。河智媛的短髮造型更添俏麗，而她與李政厚都露出微笑，被認為眼睛、鼻子蠻像，甚至有人留言形容他們像失散多年的兄妹，也有人表示如果不特別提，還真的會誤以為這是兄妹合照。李政厚與河智媛各自都擁有不少粉絲，有人不知道他們合照到底是誰該羨慕誰，別的網友提出完美解答：「球迷羨慕河智媛，韓啦迷羨慕李政厚吧⋯⋯我都羨慕。」不過他最後也不忘附帶一句：「但⋯⋯他們長得好像喔！」顯然「兄妹臉」經過各方認證，不只是一、兩個人的看法。倒是有較為「陰謀論」的網友，對此認為：「可能都找同一個醫生處理的吧？」從長髮變成短髮，河智媛的新髮型頗獲好評，粉絲讚她實在太正，也有人覺得短髮就是她的人生髮型，以後不用再換了。河智媛在社群網站上，也難免遇到有網友逼問她支持台灣還是韓國，粉絲倒是替她講話：「不要再情勒了好嗎？」能夠接受她支持自己國家代表隊的想法。