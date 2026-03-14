我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張兆志（左）鼓起勇氣邀約前輩張晨光（右）參與短片拍攝，沒想到對方一口答應，酬勞只要一個漢堡。（圖／翻攝自張兆志臉書）

影帝張晨光長年在中國拍戲，近日他悄悄返台，答應與男星張兆志（George）合作拍攝短片。更讓外界驚訝的是，身價不凡的張晨光不僅一口答應邀約，面對張兆志準備的微薄酬勞，他只撕下紅包袋的一角收下心意，並將原封不動的酬勞塞回對方手中，溫柔地說：「你買個漢堡給我就好。」天王風範讓張兆志當場感動到眼眶泛淚。張兆志日前在臉書發文分享，他與張晨光雖然在演藝圈多年且有共同朋友，卻始終沒有機會真正合作。最近因為有一個小影片的企劃想執行，他便斗膽請朋友代為詢問光哥的意願。沒想到，張晨光不僅沒有巨星架子，更給出了超級爽快的答覆：「後天吧？中午好不好？我下午有事。」張兆志直言，聽到這個回應時自己「腦袋還在嗡嗡作響」，完全不敢相信影帝就這樣答應了。到了拍攝當天，張兆志趁著攝影師準備器材時，偷偷拿出事先準備好的微薄酬勞紅包，恭敬地遞上：「哥，這不成敬意，請您笑納。」接下來的畫面卻讓張兆志永生難忘。張晨光接過紅包後，僅僅把紅包袋的蓋子撕下來收進自己口袋，象徵收下好運與心意，接著便把裝著酬勞的紅包塞回張兆志的手心，語氣溫柔地說：「你買個漢堡給我就好，好嗎？」這個舉動讓張兆志一邊嘴裡連聲答應，腳底快速移動去張羅餐點，感動到濕了眼眶，激動直呼：「這是什麼天使風範，我哪修來的福氣！」張兆志表示，當天的短片拍攝一次走位，第二次就OK了，張晨光精準度令人讚嘆。最後他們開心地坐在灑滿陽光的大直戶外，開心地吃豐盛的煙燻牛小排鴨肝酸種三明治與煙燻牛胸可頌，邊吃邊聊戲劇、體育與美食。張兆志更回憶起一段冷知識，原來30年前台灣連鎖超商剛推出轟動一時的現煮咖啡時，當年的代言人正是張晨光，「他的每個眼神、動作、聲音是如此優雅又幽默，他那種穿透鏡頭的魅力無限、瀟灑自若。他是光哥，張晨光。」