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▲謝金燕辣跳韓國女團MEOVV的歌曲。（圖／謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）

電音天后「姐姐」謝金燕，因不變美貌與好身材，是許多粉絲心目中的女神，超自律的她就算已51歲，身材依然如少女般纖細。而今（15）日，謝金燕PO出一段大跳韓國新人女團MEOVV人氣歌曲〈MEOW〉的影片，精湛舞姿以及逆天大長腿，完全不輸女團成員，謝金燕也大方表示「差點以為自己在韓國出道了」，還笑說因為腿太長太犯規，讓攝影師頭很痛。謝金燕今日於IG上傳一段跳〈MEOW〉的影片，只見她身穿黑西裝內搭白襯衫，下半身則穿著一件短裙配靴子，露出一雙大長腿，大秀精湛舞技。謝金燕在文中表示：「差點以為自己在韓國出道了」，還笑說：「腿腿太長，跳舞有點犯規，平面攝影師表示頭很痛」，讓大家笑翻。而絲毫看不出來年紀的謝金燕，還在文末霸氣喊「50歲正是拼的年紀」。謝金燕的熱舞影片，也火速吸引大批粉絲朝聖，「那雙腿目測約200公分，支持韓國原地出道」、「那雙腿真的太長呀！比烏龜的命還長」，還有人直呼「姐韓國出道，韓國女團都要膜拜吧」，謝金燕則幽默表示「因為是媽祖級的前輩嗎」，讓大家笑翻。謝金燕日前曾在社群大方公開體重計畫面，顯示數字僅有46.95公斤，搭配170公分的高挑身形，瞬間引爆網友討論，不過她表示自己並沒有特別節食，反而2個月以來天天吃火鍋，想不到體重不升反降。謝金燕也大方分享自己的「進食順序」，照著「菜類、菇類、肉類、蛋、澱粉」的順序慢慢吃，不僅可以讓身體循序吸收營養，也能更容易掌握飽足感，同時透露自己吃到8分飽時就會停筷，既能享受美食，又不會造成身體負擔，「每天都吃的好開心，很重要快筆記」。