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▲「甜茶」提摩西夏勒梅（右）與女友凱莉珍娜（左）一起牽手走進奧斯卡典禮會場。（圖／美聯社／達志影像）

▲奧斯卡典禮主持人康納歐布萊恩化身為《凶器》裡的妖婆，出現在典禮開場前的短片環節中。（圖／翻攝自Disney+）

▲奧斯卡典禮轉播上出現一群麥可·B·喬丹的補位大隊。（圖／翻攝自Disney+）

連續第2年主持奧斯卡金像獎典禮頒獎的名嘴康納歐布萊恩，不忘拿各種時事來開酸，近日陷入失言風暴的「甜茶」提摩西夏勒梅就成為目標，提摩西在訪問中表示芭蕾與歌劇大家雖然很努力要拯救它們，但可能根本已經沒有人在乎了，引爆藝文界的反彈。康納在台上笑稱：「今晚的安全措施極端嚴格，很怕會有來自芭蕾和歌劇界的攻擊。」鏡頭帶到台下的提摩西，他還是一臉笑意卻難掩尷尬。提摩西夏勒梅近日被挖出在2月的訪談中說道：「我不想從事芭蕾舞或歌劇，或是那些『嘿，讓我們保存它們的生機，即使可能已經沒有人在乎』的事情。」儘管他很快表示對於芭蕾舞和歌劇的所有從業者都保持敬意，卻引經招來不滿，甚至變成炎上風暴，使他原本被看好獲奧斯卡影帝的聲勢瞬間消散，連康納歐布萊恩都要在典禮上拿來開玩笑，提摩西也只能裝笑接受。康納歐布萊恩先是拿自己做為話題：「上一次主持的時候，洛杉磯正在大火，今年情況好多了，非常平安。」然後他馬上接著說道：「喔，今晚的安全措施極端嚴格，很怕會有來自芭蕾和歌劇界的攻擊。」大家當然都知道是針對提摩西，康納又笑道：「提摩西別擔心，他們只是氣你沒順便提到爵士樂啦！」台下來賓又都大笑。除了提摩西之外，康納在開場表演扮成《凶器》裡的妖婆，還感謝扮演這角色的本尊艾美麥蒂根提供假髮，接著又提到《罪人》裡的麥可·B·喬丹一人分飾雙胞胎兄弟，因此典禮上的補位大隊也仿效他，變成一堆麥可·B·喬丹坐在位子上，鏡頭一轉，真的看到席間一堆穿著白西裝的麥可·B·喬丹，雖然是轉播的特效處理，還是頗具「笑」果。