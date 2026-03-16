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▲李奧納多狄卡皮歐（右二）為了《罪人》麥可·B·喬丹榮登奧斯卡影帝而起立鼓掌。（圖／翻攝自Disney+）

▲麥可·B·喬丹（如圖），在最新吸血鬼電影《罪人》分飾雙胞胎兄弟，演技突出，榮登奧斯卡影帝寶座。（圖／華納兄弟提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（中）痛失最想要的奧斯卡影帝，雖然還是起立為得獎者鼓掌，臉上的笑容難掩尷尬。（圖／翻攝自Disney+）

2026奧斯卡頒獎典禮揭曉最佳男主角，由近期呼聲攀高的《罪人》麥可·B·喬丹勝出，他也成為《王者理查》威爾史密斯之後最新的黑人奧斯卡影帝，他的競爭對手《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅都起立鼓掌，但原本氣勢一馬當先、失言風波後迅速失去支持的甜茶，儘管笑得燦爛，仍難掩尷尬的痕跡。《罪人》麥可·B·喬丹在片中分飾雙胞胎兄弟，各自在經歷吸血鬼入侵後迎向不同的結局，性格也有明顯差異，許多觀眾看了大半部電影，都沒有意識到是他一個人扮演兩個角色，實力無庸置疑。然而今年奧斯卡季起跑時，連續拿下評論家選擇獎、金球獎的提摩西聲勢遠超過麥可，連賭盤都直到最近一個月，才由麥可取得領先，甜茶心裡很難沒有疙瘩，但仍和李奧納多等人一樣起立鼓掌、面帶笑容。麥可在致詞時感謝《罪人》的導演萊恩庫格勒寫出這樣的劇本，也相信他給他空間，自己很榮幸能稱他是同事與朋友，同時也向戴洛伊林多、烏米馬薩庫等合作演員致謝，更向之前的黑人帝后前輩包括薛尼鮑迪、丹佐華盛頓、荷莉貝瑞、傑米福克斯，以及在典禮上掌摑頒獎人引爆爭議的威爾史密斯等人致意。早先傳出麥可·B·喬丹和威爾史密斯計畫要合作《我是傳奇2》，目前麥可也成了奧斯卡影帝、身價勢必水漲船高，還會不會幫威爾抬轎，就只能再拭目以待。最後他感性感謝一路上給他支持的所有人，謝謝他們押注他的未來會成功，他也保證會繼續努力下去，成為更好的自己。本屆奧斯卡獎，《罪人》入圍16項領先群倫，也刷新奧斯卡史上最高提名項數的新紀錄，可是一路聲勢都不及《一戰再戰》，最後在影帝項目逆轉勝，至少搶下了一座指標性大獎，儘管不是今年的最大贏家，成績也算不俗，倒是提摩西夏勒梅領銜的《橫衝直闖》入圍9項全部摃龜，成了最大輸家。