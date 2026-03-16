第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮正在好萊塢杜比劇院舉行，在稍早的星光大道紅毯環節，被看好會奪下最佳動畫片與最佳原創歌曲的Netflix大片《Kpop 獵魔女團》，3位為片中女團演唱超夯金曲〈Golden〉的奧黛麗努娜、Ejae、Rei Ami也霸氣走上紅毯，展現勢在必得的決心。而片中為男團隊長「振宇」配音的安孝燮則一身黑西裝帥氣登場，讓全球各地看到「韓流」的威力。

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▲《Kpop獵魔女團》Ejae穿著一身金色，十分搶眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲《Kpop獵魔女團》Ejae穿著一身金色，十分搶眼。（圖／美聯社／達志影像）
《Kpop 獵魔女團》韓流征服全球　安孝燮與3女將紅毯搶眼

《Kpop 獵魔女團》去年在Netflix推出就引起全美各地的收看熱潮，之後甚至上了戲院特別放映，票房依舊突出，也已確定要再製作續集。除了安孝燮以西裝帥氣造型走上紅毯外，奧黛麗努娜、Ejae、Rei Ami在奧斯卡紅毯上各展丰采，奧黛麗的金色、黑色漸層禮服與Ejae的一身金，都讓人感受到該片強勢爭獎的企圖心，3人也紅毯上也都強調該片對於Kpop的意義。

Rei Ami提到這部片讓大家看到Kpop絕不只是「亞洲人的音樂」，而是世界性的，也融合了很多不同的類型。奧黛麗坦言這部片子裡的〈Golden〉，為何會轟動全球、不只是登上排行榜冠軍而已，因為裡面說出了大家的故事。

▲《Kpop獵魔女團》奧黛麗努娜的服裝與表情，都呈現出霸氣十足的感覺。（圖／美聯社／達志影像）
▲《Kpop獵魔女團》奧黛麗努娜的服裝與表情，都呈現出霸氣十足的感覺。（圖／美聯社／達志影像）
〈Golden〉唱出所有人心聲　療癒心裡的小孩

她解釋〈Golden〉講述的不只是她們身為音樂人在娛樂產業裡的處境，而是所有地球上的所有人，大家都有覺得自己被冷落、忽視的時候，這首歌對所有人都是個救贖，也是對於我們心裡還存在著的小孩子一種療癒過程，聽得紅毯主持人頻頻點頭。

▲Rei Ami在奧斯卡紅毯上秀出雙腿，吸引外界目光。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rei Ami在奧斯卡紅毯上秀出雙腿，吸引外界目光。（圖／美聯社／達志影像）

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