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申皓瑋



王正棠



邦力多



張育成



范國宸



戴培峰





中職新賽季開打在即，富邦悍將今年展現出不同以往的氣象，尤其是新洋砲邦力多（Luis Liberato）在熱身賽的恐怖表現，讓悍將球迷陷入瘋狂。隨著主力傷兵悉數回歸，悍將打線正式「合體」，這支北方王者有望在今年擺脫連年墊底的陰霾，寫下谷底反彈的驚奇賽季。悍將今年找來的洋砲邦力多，目前看來確實讓球團「撿到寶」。在近期的熱身賽中，邦力多展現了極其穩定的選球與長打實力，昨（15）日面對統一獅的熱身賽中單場繳出1安打、1保送的穩健表現，目前熱身賽打擊率更是高達。他不僅具備強大的擊球初速，更彌補了悍將多年來缺乏長打洋砲的缺口，將成為中心打線最穩固的支柱。除了洋砲發威，悍將打線的另一大強心針是傷兵群的回歸。去年打出生涯代表作的，在經歷季末傷勢後已確認傷癒復出，去年他繳出的優異數據，成熟的打擊技巧與外野守備，是悍將不可或缺的戰力。此外，前年球季表現亮眼的也已傷癒復出，他與申皓瑋預計將組成聯盟頂尖的「核彈頭連線」。兩位具備高上壘率、長打率與速度優勢的打者在前段棒次埋伏，將為後方的中心打者製造大量打點機會。隨著人員到位，悍將教練團今年排出的前六棒打線，堪稱隊史近年來最令人畏懼的暴力組合：這組打線從速度、技巧到長打產量一應俱全，讓對手幾乎沒有喘息空間。尤其是「部長」張育成與邦力多的串聯，搭配後方范國宸與戴培峰的掩護，整體的打線威脅力已非吳下阿蒙。過去幾年悍將常因打擊斷層陷入苦戰，但在今年洋砲戰力升級與核心打者健康歸隊下，攻守兩端皆已顯著補強。若這股「邦力多旋風」能延續至正式賽季，搭配陣中深厚的土投戰力，富邦悍將絕對是今年衝擊總冠軍的競爭者之一。