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▲作為2023年帶領日本隊奪下經典賽冠軍的功勳教頭，栗山英樹在球迷與球員心中擁有極高威望。日媒分析，栗山具備卓越的溝通能力，能有效整合大聯盟球星與日職本土戰力，尤其是他與大谷翔平之間深厚的「師徒情誼」，被視為維持國家隊戰力穩定的最佳保險。（圖／記者葉政勳攝）

隨著日本武士隊在2026世界棒球經典賽（WBC）意外止步8強，總教練井端弘和的任期也隨之進入倒數。根據日媒《Sponichi Annex》報導，日本武士隊強化委員會已迅速啟動新任教練團的規劃，其中現任紐約洋基隊總經理（GM）特別顧問的「酷斯拉」，憑藉著無可取代的大聯盟資歷與人脈，成為目前呼聲最高的接班人選。日媒分析指出，日本球界之所以強烈鎖定松井秀喜，主要基於兩大戰略考量：第一，。2028年洛杉磯奧運極大機率開放MLB現役球員參賽，身為洋基傳奇球星且長年擔任球團特別顧問的松井秀喜，具備深厚的旅美背景與大聯盟人脈。這讓他被認為是當今日本球界中，最能與MLB球團溝通、並有效整合旅美球星返國效力的「唯一人選」。第二，。儘管松井秀喜球員時期未曾披過日本國家隊戰袍，但他對日本球界的關懷從未間斷。今年2月他曾特別前往宮崎集訓基地，親自指導國家隊後輩，其不吝傳承的精神深受球界推崇。日本職棒高層認為，若能延攬松井入主國家隊，不僅能提升技術面，更能穩定軍心，為年輕球員注入世界級的奪勝意志。除了松井秀喜，2023年帶領日本重返巔峰的功勳教頭，依然是熱門備選方案。考量到當家巨星大谷翔平已公開表達參加洛杉磯奧運的強烈意願，若由曾與大谷建立深厚「師徒情誼」的栗山再度出馬，這對最強師徒組合將成為日本隊重返榮耀的最強保證，也是穩定國家隊現有體系最保險的路徑。日本武士隊目前正處於重建的十字路口。由於2028洛杉磯奧運席次僅有6個名額，明年11月舉行的第三屆世界12強棒球賽將成為最具決定性的預選賽。日本若想直接鎖定奧運入場券，必須在12強賽中力壓台灣與韓國，成為「亞洲區」名次最高的球隊；若不幸落選，則須面臨2028年3月最終資格賽的嚴酷考驗。從邁阿密的挫敗中站起，日本隊下一任領航者是具備國際視野的松井秀喜，還是過往的冠軍教頭栗山英樹？這支亞洲勁旅的每一步，全球球迷都在引頸期盼。