2026奧斯卡頒獎典禮今（16）日台灣時間上午7點登場，今年由康納·歐布萊恩（Conan O'Brien）擔任主持人，舞台則由設計師Misty Buckley 與 Alana Billingsley操刀，將好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）打造成一座寧靜的花園。然而，舞台設計卻也引起網友評價兩極，屏風搭配幾顆綠樹讓部分網友直言：「以為走進鼎泰豐」、「好像中國春晚」，不過也有人認為設計充滿文藝色彩。

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▲98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今早舉行，今年由康納歐布萊恩（中）擔任主持人。（圖／美聯社／達志影像）
▲98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今早舉行，今年由康納歐布萊恩（中）擔任主持人。（圖／美聯社／達志影像）
奧斯卡頒獎典禮今早舉行，現場星光熠熠，除了獲獎名單、表演內容引起關注，舞台設計也引發討論，今年設計主旨在打造每位入圍者的「慶祝聖殿」，以自然意象為核心，創造出既宏偉又具親密感的花園場景，舞台可見屏風、綠樹等等。

奧斯卡舞台設計評價兩極　網吐槽：鼎泰豐同款

然而，有網友不解發文「今年奧斯卡舞台想要表達的是？」引來許多人留言討論，不少人認為充滿中國風的設計與奧斯卡有些格格不入，忍不住吐槽：「鼎泰豐同款」、「很像大型春晚」、「光明會吧，感覺很像那個眼睛的形狀」、「看起来像是借用春晚舞台辦的」。

不過也有人稱讚這次的舞台設計，認為具有文藝色彩，「後面的門跟樹景很美」、「今年的設計很特別」，評價兩極也意外成為話題。


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