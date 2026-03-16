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▲Sana將於23日現身台北101，為品牌快閃店站台。（圖／Sana IG@m.by__sana）

韓國女團TWICE將於20日至22日在台北大巨蛋連唱3天，而在昨（15）日子瑜被捕捉獨自返台，疑似將參加7-11活動後，今又傳出另一位成員Sana在結束演唱會後，將單獨留在台灣，預計於23日下午現身台北101，出席代言品牌Polo Ralph Lauren的「Polo Play」春夏限定快閃店活動，讓粉絲都非常期待。Polo Ralph Lauren於今日驚喜宣布，Sana將在23日、也就是TWICE演唱會結束隔天，參加在信義區台北101舉辦的品牌活動，為Polo Play春夏限定快閃店站台。身為Polo Play包款系列形象大使，Sana此次出席活動將親自演繹全新包款，並與現場粉絲分享她對包款的搭配靈感與穿搭心得。除了Sana將獨自在台灣參加活動外，子瑜也在昨日被捕捉獨自回台，身旁只有1名工作人員陪伴，雖然目前尚未傳出任何消息，但由於子瑜日前接下在台灣的首個代言，與7-11聯名推出多種美食，因此許多人也猜測她將會出席17日的開賣活動。子瑜日前出任7-11的品牌大使，將於17日起推出10種以上聯名鮮食，購買還送超美女神小卡，不僅如此，靠近台北大巨蛋的「7-11鑫忠孝門市」更是變身子瑜概念店，不只貼滿了子瑜美照，店內還有子瑜的親筆簽名，掀起全新打卡潮！近日還有網友在Threads發文透露自己在路上巧遇子瑜7-11，「回家的路上這是直接偶遇子瑜了，大半夜很少人，進去晃了一圈」，同時曝光了店內佈置，可以看到子瑜穿著自己的應援色藍色小洋裝，將便利商店直接染成了寶藍色。