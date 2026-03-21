我是廣告 請繼續往下閱讀

▲定延（左）、志效（中）與彩瑛（右）為《KPOP獵魔女團》獻唱插曲〈TAKEDOWN〉。（圖／X@UNIVERSAL_INTER）

韓國女團TWICE即將於20日起，在台北大巨蛋連唱3天，讓粉絲都非常期待。其中，成員定延、志效與彩瑛還為動畫電影《KPOP獵魔女團》獻唱插曲〈TAKEDOWN〉，這次是否會於演唱會重現，也是外界矚目的焦點之一。但其實，爆紅全球的主題曲〈Golden〉，也是3人選擇的候補歌曲之一，定延與志效昔還登上節目曝光選曲內幕，透露作單位最初給她們所有候補歌曲，選了半天後認為〈TAKEDOWN〉最適合她們，糾結很久才決定選唱這首歌。《KPOP獵魔女團》紅遍全球，還在近日奪下第98屆奧斯卡金像獎的「最佳動畫長片」，〈Golden〉也獲得「最佳原創歌曲」，成功刷新歷史，3位配唱成員EJAE、AUDREY NUNA、REI AMI人氣也不斷飆升，但其實這首歌原本也有TWICE版本。在《KPOP獵魔女團》爆紅後，由定延、志效與彩瑛共同演唱的插曲〈TAKEDOWN〉也成功打進美國告示牌Hot 100第60名，創下2025年韓國歌手在該榜單連續進榜最長的紀錄（6週）。定延與志效也曾登上Arirang TV節目，透露了當初選歌的過程。志效表示，製作單位最初其實給了所有《KPOP獵魔女團》的歌曲，其中也包含了主題曲〈Golden〉，讓成員們在選歌期間感到非常糾結，因為每一首都想唱，但在考慮過後，3人都認為〈TAKEDOWN〉最適合她們，所以才艱難的做出決定。定延還坦承這首歌是她們出道以來，唱過音最高的歌，原本擔心會唱不好，好在最後完美呈現，還得到了亮眼成績。而在TWICE版本的〈TAKEDOWN〉中，3人也呈現了不同於以往的帥氣女強人風格，彩瑛的饒舌、與志效、定延的爆發性歌唱完美結合，突顯了她們獨特的音色與性格，成功打破過往甜美形象，展現完美強烈的Girl Crush風。而這次3人是否會在台北大巨蛋重現〈TAKEDOWN〉的演出，也讓粉絲都非常期待。