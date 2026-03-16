今（16）日稍早中天電視向《NOWNEWS今日新聞》證實消息：「對於小豬請辭《綜藝OK 啦》製作單位極為不捨。」表示後續節目將先暫停錄製

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何美丟主持棒 羅志祥發聲緩頰

▲先前才傳出因收視不佳，電視台決定將主持人何美（右）替換成啦啦隊女神林襄。（圖／記者嚴俊強攝影）

搭檔才換林襄 羅志祥請辭《綜藝OK 啦》

羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》去年（2025年）9月開播，然而節目播出沒多久，主持人從何美替換成啦啦隊女神林襄，引來不小討論。如今，爆出羅志祥也請辭節目，《綜藝OK啦》節目內容活潑有趣、話題不斷，深受許多觀眾喜愛。先前傳出收視不佳，電視台決定將主持人何美替換成啦啦隊女神林襄。當時羅志祥在第一時間替何美緩頰，表示：「她是一個非常努力的主持人，私下也做了很多功課，她很清楚我接下來的鋪陳節奏，甚至知道我要丟什麼梗，她不會提前破梗，反而很懂得『接』，這在綜藝節目裡其實非常難得。」而主持搭檔換成林襄後也有不同的效果，兩人一搭一唱展現十足默契，然而羅志祥近日卻爆出請辭消息，對此中天電視回應《NOWNEWS今日新聞》：「對於小豬請辭《綜藝OK 啦》製作單位極為不捨，非常感謝主持人對節目的付出與努力，後續節目將先暫停錄製，這段日子也謝謝觀眾朋友的支持。」而林襄才剛接下主持棒不到半年，節目就宣布暫停錄製，讓不少粉絲錯愕，