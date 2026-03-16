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▲郭書瑤分享跟朋友爬象山的照片，性感身材再度引發熱議。（圖／郭書瑤IG@yaokuo）

女星郭書瑤以甜美外貌與不科學的性感身材聞名，而昨（15）日她趁假日跟朋友去爬象山，只見她只穿著運動內衣搭配瑜珈褲，火辣身材幾乎包不住，其中一張由上往下拍的邪惡視角，更是讓粉絲鼻血狂噴。但郭書瑤本人似乎對這身穿搭不滿意，竟自嘲「我的穿著打扮也太潦草」。郭書瑤在昨日分享帶朋友去爬象山的照片與影片，只見戴著棒球帽的她，穿著運動內衣及瑜珈褲，非常熟門熟路的帶朋友爬山，還快到15分鐘就到達。不過比起爬山，網友更加注意到的還是郭書瑤的超火辣身材，其中一張由上往下拍的邪惡視角，更是讓她的豐滿事業線全被拍，但不料郭書瑤竟對自己穿搭不滿意，自嘲「我的穿著打扮也太潦草」，還承諾好友「下次會穿得很專心跟妳爬山」，看來女神跟粉絲們的想法不太一樣。郭書瑤日前為宣傳《何百芮的地獄戀曲》登上凱爾的節目，透露自己已單身7年，擇偶條件一直都是高跟帥的她，還直呼有段時間都懷疑自己是不是喜歡女生。郭書瑤也自爆曾有前男友出軌，「我曾經有一個對象出軌過，後來我們和好了，但前提是，把破壞的信任建立起來，一次機會而已啊」。郭書瑤也提醒男生們，千萬不要對比你會演戲的人說謊，「因為我們看得出來你的眼神在幹嘛！」由於郭書瑤單身太多年，周邊友人也積極幫她找對象，她也透露過去曾有過一個曖昧對象，該做的都做了，沒想到最後卻被封鎖，她因此花兩年時間療傷，自嘲：「我還是找圈內人好了」。