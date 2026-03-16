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▲孫燕姿（如圖）開唱，陳奕迅、梁詠琪、陳玉蓮、容祖兒等人都到場為她應援。（圖／Make Music提供）

▲孫燕姿在演唱會上首度獻唱新歌〈飛瀑而下〉。（圖／Make Music提供）

孫燕姿巡迴演唱會《就在日落以後》於3月13日與15日在香港全新地標啟德主場館盛大登場。這是孫燕姿睽違12年再度回到香港開唱，還首度獻唱新歌〈飛瀑而下〉，不只狂吸7.5萬名歌迷到場，就連多位大咖巨星周星馳、劉德華、張學友、郭富城、成龍都獻上花籃為她祝賀，展現了孫燕姿的好人緣。孫燕姿相隔12年再次到香港開唱，吸引眾多巨星送花籃祝賀，包括周星馳、劉德華、張學友、郭富城、成龍、楊采妮、謝霆鋒、梁詠琪、任賢齊、容祖兒、楊千嬅、草蜢等人。其中周星馳早前還在IG幽默重現電影《家有囍事》經典橋段，頭戴演唱會周邊帽子套上絲襪、手拿香蕉「搶票」，搞笑稱自己「為世所迫才打劫演唱會門票」，逗樂網友。此外，前來欣賞演唱會的嘉賓同樣星光熠熠，包括E神陳奕迅、Gigi梁詠琪、「最美小龍女」陳玉蓮、容祖兒、「港劇一姐」佘詩曼、楊千嬅、岑寧兒、葉童、高齡94歲的資深演員胡楓、泳兒、陳蕾、鄧小巧、王敏奕、糖妹、陳瑩、Jeremy 李駿傑 (Mirror)、王菀之、吳若希、吳嘉禧等，可說是近期香港最多明星欣賞的演唱會，足見孫燕姿的好人緣及舞台魅力。孫燕姿在台上用粵語向滿場歌迷打招呼：「就在日落以後2026第一站香港！大家有沒有掛住（想念）我，我很掛住（想念）你們，會不會有一點肉麻，你們是不是喜歡這樣，我的廣東話是不是很叻叻豬（棒棒的），你們都聽得懂嗎？下一首歌和我一起唱吧！」在「未知」轉場，孫燕姿演唱〈克卜勒〉並首唱新歌〈飛瀑而下〉，粉絲驚喜不已。「夢境」篇章則打造「小飛床」橋段，加入在香港才有的曲目〈漩渦〉，孫燕姿在空中緩緩移動演唱，她笑說:「這次我坐小飛床來到香港，吃很多我喜歡吃的食物，你們猜是什麼？猜對有禮物，不是蝦餃，我喜歡的是碗仔翅，幾好吃（很好吃），記得要加辣蘿蔔，你知道我每次吃到好吃的東西，就會覺得是…」接著〈完美的一天〉前奏響起，全場大合唱，宛如大型KTV。在〈祝你開心〉之後，螢幕出現與孫燕姿合作過、互相扶持的藝人好友、工作夥伴照片與音頻，包括造型師、演唱會導演，天后鄭秀文也獻聲祝福，引起歌迷驚呼，鄭秀文分享與孫燕姿初次見面回憶，鄭秀文說:「第一次見面，覺得她很Sweet，她的笑容讓我印象深刻，還有一次與她和她的Daddy一起吃飯，是比較特別的經歷。」演唱會尾聲，孫燕姿以信件式獨白向歌迷分享心情：「我常常幻想日落是什麼樣的場景……是否可以帶著身邊珍貴的人，永遠勇敢保護心裡深處的平靜。感謝你，也感謝自己。」最終在〈日落〉歌聲中畫下句點。