隨著衛冕軍日本隊在2026世界棒球經典賽（WBC）止步8強、無緣連霸壯舉，二刀流球星大谷翔平已準備回到洛杉磯道奇隊備戰新球季。道奇隊投手教練普萊爾（Mark Prior）近日受訪時，對「投手大谷」的復原狀況表示高度滿意：「他的球速已接近受傷前的巔峰水準。」並透露大谷極有可能在開季對陣響尾蛇的系列賽中登板先發。

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實戰投打驚艷　球速位移全面回歸

大谷翔平在加入國家隊期間的調整極為出色。他在3月12日進行了首場實戰投打練習（Live BP），面對日本隊打者模擬4局投球，僅用59球便飆出7次三振，且被敲出的安打性質球僅有2支，展現出強大的宰制力。

普萊爾指出，雖然大谷並未參與大聯盟春訓熱身賽，但其投球量與強度均已達標：「他的球速已經回來了，目前已接近受傷前的巔峰水準。」

普萊爾強調，儘管大谷在國家隊期間與道奇隊分開，但教練團透過數據系統持續監控他的投球數、球速及球的位移，確保一切都在進度軌道上。

熱身賽最終調整　開幕系列賽可望登板

對於接下來的安排，道奇教練團已準備了多套方案。普萊爾表示，理想狀況是讓大谷參加美國時間3月22日至24日對陣洛杉磯天使隊的熱身賽，並在其中一場先發。由於日本隊提前出局，大谷可能會先在亞利桑那基地登板，隨後再安排一場正式熱身賽。

道奇隊的開幕系列賽將於3月26日至28日在主場迎戰響尾蛇。根據《Orange County Register》報導，若調整進度持續穩定，大谷翔平有望在開季便進入先發輪值，正式宣告「投手大谷」完全回歸。

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