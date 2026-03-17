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林襄限制男友10點前回家 晚1分鐘秒暴怒

林襄遭指恐怖情人 喊冤：我也能被管

▲劉書宏（如圖）曾被另一半限制不能和異性接觸，甚至會對他進行淨化儀式。（圖／中天電視提供）

啦啦隊女神林襄近日在節目《綜藝OK啦》中分享，對另一半佔有慾很強，不僅禁止男友到聲色場所，還嚴格限制對方晚上10點就要回到家，她透露：「有一次他10點01分回到家，我就發飆了。」讓全場來賓聽完直呼根本是恐怖情人。節目最新一集主題是「你是住海邊還是住在我的人生裡？！管這麼多，你不累，我都累了」，主持人林襄透露自己對另一半佔有慾很強，平時也不讓男友去聲色場所：「因為我覺得男生喝了酒就沒辦法理性思考，此時如果有女生主動貼上去，就可能會發生我不想發生的事情，那我乾脆不讓我男友有機會去到那種場合。」另外，她還嚴格限制男友晚上10點就要回到家，有次對方10點01分到家，林襄當場就發飆：「他說10點就在家樓下等電梯，我就說那下次要拍照證明給我看，而且我會請他比動作，考題是隨機的。」超嚴家規讓眾人驚呆。這行為讓全場來賓嚇傻，指她根本是恐怖情人，不過林襄卻不這麼認為，她說：「我也很樂意被管，因為我自己也做得很好，我跟姊妹出去玩，也不會參加她們10點過後的酒局，我還會幫她們先把東西拿回民宿，然後跟男友視訊。」強調她不是那種對別人嚴格，結果自己玩很開的人。藝人劉書宏也在節目中分享自身經驗，他曾被另一半限制不能和異性接觸，表示對方會觀察他的磁場跟氣場說：「我看到你的眼神有點渣，你今天是不是跟異性有接觸？」甚至還會進行淨化儀式，同時念咒語，「劉書宏你只愛我一個人，你只屬於我」，直言雖然把她當瘋子，但還是會配合。