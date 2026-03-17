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▲多賢因腳踝骨折，確定缺席台北大巨蛋演唱會。（圖／多賢IG＠dahhyunnee）

韓國女團TWICE即將在20日開始，於台北大巨蛋連唱3天。而成員多賢日前因在巡迴演唱會的行程中多次感到腳踝不適，就醫後發現腳踝骨折，需要休息幫助恢復。因此經紀公司JYP娛樂宣布她停工至3月7日。但不料今（17）日，JYP娛樂再發聲明，宣佈多賢因腳踝傷還沒完全康復，將缺席這次的台北大巨蛋演唱會。多賢日前因腳踝骨折，宣布將休息至3月7日，當時大家討論就她是否會參加台北大巨蛋的演唱會，不料今日JYP娛樂再度發聲明，確定多賢不會出席演唱會，「為了盡快與粉絲見面，多賢一直配戴支架與石膏配合治療」。JYP娛樂也透露多賢非常渴望登上舞台與粉絲見面，但在與醫生溝通後，最終決定優先治療與休息，避免進行高強度舞蹈動作，影響到腳踝康復。JYP娛樂與多賢也在聲明中表達歉意，「這個消息可能會讓大家措手不及，但藝人的健康是我們首要考慮的因素」，並請粉絲諒解。JYP娛樂也透露多賢在充分休息、完全康復後，會重返巡迴演唱會，「我們會全力支持她，確保她早日康復」。事實上，多賢早在TWICE北美巡演初期便感到腳踝不適，並在美國期間持續接受治療；返回韓國後，經過進一步檢查，醫生確診她為腳踝骨折，不過多賢為了不讓粉絲失望，仍在受傷狀態下完成舞台，甚至一度坐著表演，超敬業精神讓粉絲超心疼。而據悉，上次TWICE高雄演唱會，彩瑛就因血管迷走神經性昏厥暫停活動，缺席11月的高雄演唱會，讓粉絲沒能看到完整體的表演。不料這次演唱會在即，多賢宣布缺席，粉絲再度看不到9人表演，讓大家感到難過同時，也質疑JYP娛樂是否給TWICE的行程太多，才會導致成員不斷掛病號。