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▲張凌赫在《逐玉》中和田曦薇搭檔，CP感十足。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》熱度飆漲，演員的片酬也受到討論。張凌赫上一部《愛你》的片酬是1200萬元人民幣（約台幣5200萬元），此次自降價格，以350萬元人民幣（約1500萬元台幣）接演《逐玉》，幾乎少了近4000萬元。據悉此番考量，是因為張凌赫和田曦薇都沒有古裝劇代表作，所以兩人都願意配合劇組，把錢花在後製、妝造和場景，而該劇的出品方「浙江東陽浩瀚影視娛樂」，股東還有Angelababy、馮紹峰、李晨等，成為隱形的獲利方。張凌赫因《逐玉》聲勢水漲船高，還被封為「國民夫婿」、「漂亮哥哥」，但其實他自降身價演出，是因為他沒有大男主的古裝代表作，希望藉由這部戲替履歷表加分，若戲爆款，也能替未來作品鋪路，田曦薇也是同樣的原因，飾演「樊長玉」一角的她，片酬約300萬元人民幣（約台幣1300萬元）。除此之外，女配角孔雪兒的片酬是150萬元人民幣（約台幣660萬元）、男配角任豪是100萬元人民幣（約台幣440萬元）。據悉這部戲花了4億元人民幣（約台幣18億元）拍攝。演員的片酬不像過去貴到離譜的程度，反而能把錢花在刀口上，像是場景、後製和妝容，還有非遺的服裝，果然最後都受到觀眾讚賞，加上導演的神來一筆，每次張凌赫和田曦薇談戀愛時，總會飄下雪花，讓這對主CP之間的關係浪漫又好嗑。然而，有網友發現《逐玉》的出品方是華誼兄弟旗下的影視娛樂文化公司－浙江東陽浩瀚影視娛樂，公司股東包括馮紹峰、李晨、Angelababy、鄭愷等等，是隱形的獲利方，該公司出品或參與的製作還有《幻城》、《好久不見》、《不完美受害人》等等。