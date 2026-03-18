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▲田曦薇得知張凌赫是武安侯，在幾秒鐘演出複雜的情緒轉折，被讚神演技。（圖／翻攝自愛奇藝）

田曦薇在《逐玉》中代夫出征！原本只是鄉下一名殺豬娘子的她，因為和重傷又隱瞞身分的「武安侯」張凌赫假結婚，兩人日久生情，她一直以為丈夫只是一名小兵，擔心丈夫死在戰場上，下藥迷暈他之後穿上戰甲殺到前陣，而她的武器就是一把殺豬刀，沒想到還真的將對方的將軍K.O，打戲精彩讓觀眾看了目不轉睛，直誇，「果然女生帥起來就沒男生什麼事了！」《逐玉》最新一集中，田曦薇飾演的殺豬娘子「樊長玉」因為擔心丈夫謝征死在戰場上，把他迷暈之後，自己穿上戰甲殺到前陣，面對敵人將軍拿著兩個大棒槌，她絲毫不害怕，試著進攻。雖然過程被對方踢到吐血，但最後她機智將一塊著火的木板扔向對方，導致對方眼睛被燙傷，在視力受損的狀況下，田曦薇爬到對手肩膀上，一手拿殺豬刀，一手拿小刀，將對方砍爆。雖然田曦薇身型嬌小，但打戲完全不馬乎，武術設計加上塵土飛揚、斷戟殘垣的場景，讓人看了起雞皮疙瘩。不過其實張凌赫不只是一名小卒，而是武安侯，田曦薇在得知真相後，無奈地笑了出來，眼神卻在哭泣，最後心碎地衝出戰場，幾秒的心情轉折被大讚神演技，張凌赫見狀一把將她抱起，準備迎接接下來虐心的劇情。