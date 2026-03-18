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▲朱芯儀（如圖）過去的代表作為台劇《犀利人妻》，在劇中她飾演小三，因演技精湛，讓許多觀眾印象深刻。戲外的她近年抗癌，人生大病一場，讓她體會更深刻。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）

女星朱芯儀過去勇敢公開對抗乳癌的艱辛歷程，堅強樂觀的態度激勵了許多病友。近日她正式迎來40歲生日，在社群平台上發布長文，寫下走過生死關頭後，對於「四十而不惑」有深刻領悟。她表示，大病初癒後不僅學會了放下執著，更感謝老公衛斯理的不離不棄，惹哭大票粉絲。「古人真的很有智慧，怎麼會知道人一到了40歲，很多事情突然就看懂了。」朱芯儀表示，過去或許容易被表象迷惑、被他人的眼光綁架，但這幾年突如其來的癌症考驗，卻成了她人生中最深的一堂課。朱芯儀過去的代表作為台劇《犀利人妻》，在劇中她飾演一名小三，和擔任男主角的溫昇豪有許多對手戲。因她的演技精湛，讓許多觀眾印象深刻。戲外的她近年抗癌，人生大病一場，讓她對人生體會更深。她透露，生過一場大病後，才驚覺活著本身就是一件極其珍貴的事。在康復的過程中，她發現許多曾經執著的人事物其實都可以放下；相反地，那些過去容易被忽略的日常，反而才是生命中最核心的重量。朱芯儀表示，活到40歲，她突然看懂人生5件事，包括健康至上，經歷過失去，才明白健康真的比什麼都重要。第二是停止內耗，人生不需要去討好所有人。還有，要順其自然因為真正會留下來的人，從來不需要用力抓住。此外，必須要善待自己，朱芯儀表示，好好愛自己絕對不是自私，而是對父母給予的生命，最基本的尊重。懂得擁抱日常生活，因每天能夠平凡地過日子，其實就是最好的幸福。朱芯儀也特別向一直陪伴在身邊的家人與朋友表達感謝，其中特別感謝老公衛斯理。她感謝丈夫在自己最脆弱的時候沒有選擇放棄，並在漫長的康復之路上，陪著她重新找回人生的方向與那塊遺失的自己，「謝謝你包容我的壞，也包容我的怪。」朱芯儀說，40歲並沒有想像中可怕，反而多了一點篤定、通透與愛自己的勇氣。期許40歲以後的自己能活得清醒、柔軟且自由，「因為走過生死才明白，能自在地活著，其實就是人生最好的禮物。」