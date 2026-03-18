女星朱芯儀過去勇敢公開對抗乳癌的艱辛歷程，堅強樂觀的態度激勵了許多病友。近日她正式迎來40歲生日，在社群平台上發布長文，寫下走過生死關頭後，對於「四十而不惑」有深刻領悟。她表示，大病初癒後不僅學會了放下執著，更感謝老公衛斯理的不離不棄，惹哭大票粉絲。
走過生死大關 真正理解四十而不惑
「古人真的很有智慧，怎麼會知道人一到了40歲，很多事情突然就看懂了。」朱芯儀表示，過去或許容易被表象迷惑、被他人的眼光綁架，但這幾年突如其來的癌症考驗，卻成了她人生中最深的一堂課。
朱芯儀過去的代表作為台劇《犀利人妻》，在劇中她飾演一名小三，和擔任男主角的溫昇豪有許多對手戲。因她的演技精湛，讓許多觀眾印象深刻。戲外的她近年抗癌，人生大病一場，讓她對人生體會更深。
她透露，生過一場大病後，才驚覺活著本身就是一件極其珍貴的事。在康復的過程中，她發現許多曾經執著的人事物其實都可以放下；相反地，那些過去容易被忽略的日常，反而才是生命中最核心的重量。
40歲的5大領悟 平凡過日子就是最大幸福
朱芯儀表示，活到40歲，她突然看懂人生5件事，包括健康至上，經歷過失去，才明白健康真的比什麼都重要。第二是停止內耗，人生不需要去討好所有人。還有，要順其自然因為真正會留下來的人，從來不需要用力抓住。
此外，必須要善待自己，朱芯儀表示，好好愛自己絕對不是自私，而是對父母給予的生命，最基本的尊重。懂得擁抱日常生活，因每天能夠平凡地過日子，其實就是最好的幸福。
朱芯儀特別感謝老公衛斯理 包容她的壞與怪
朱芯儀也特別向一直陪伴在身邊的家人與朋友表達感謝，其中特別感謝老公衛斯理。她感謝丈夫在自己最脆弱的時候沒有選擇放棄，並在漫長的康復之路上，陪著她重新找回人生的方向與那塊遺失的自己，「謝謝你包容我的壞，也包容我的怪。」
朱芯儀說，40歲並沒有想像中可怕，反而多了一點篤定、通透與愛自己的勇氣。期許40歲以後的自己能活得清醒、柔軟且自由，「因為走過生死才明白，能自在地活著，其實就是人生最好的禮物。」
朱芯儀臉書全文：
古人真的很有智慧。
他們怎麼會知道，
人一到了40歲，
很多事情突然就看懂了。
所謂的「四十而不惑」，
大概就是——
不再那麼容易被表象迷惑，
也不再那麼容易被別人的眼光綁住。
這幾年，
人生給了我一堂很深的課。
生過一場病之後才知道，
「活著」其實是一件多麼珍貴的事。
大病初癒後才發現，
很多曾經執著的事，
其實都可以放下；
很多曾經忽略的事，
反而才是最重要的。
40歲的我，
突然看懂了幾件事：
第一，
健康真的比什麼都重要。
第二，
人生不需要討好所有人。
第三，
真正會留下來的人，
從來不需要你用力抓住。
第四，
好好愛自己，
不是自私，
而是對父母給的生命最基本的尊重。
第五，
每天能夠平凡地過日子，
其實就是最好的幸福。
謝謝一直陪在我身邊的家人與朋友。
謝謝我的老公
在我最脆弱的時候沒有放棄我，
在我慢慢康復的時候，
陪著我一起重新找回人生的方向。
找回那一塊曾經遺失的自己。
謝謝你包容我的壞，
也包容我的怪。
40歲了。
好像沒有想像中的可怕，
反而多了一點篤定，
多了一點通透，
也多了一點「更愛自己」的勇氣。
願40歲以後的我——
活得清醒，
活得柔軟，
也活得自由。
40歲，
不惑，
也不負此生。
因為走過生死才明白，
能自在地活著，
其實就是人生最好的禮物。
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「古人真的很有智慧，怎麼會知道人一到了40歲，很多事情突然就看懂了。」朱芯儀表示，過去或許容易被表象迷惑、被他人的眼光綁架，但這幾年突如其來的癌症考驗，卻成了她人生中最深的一堂課。
朱芯儀過去的代表作為台劇《犀利人妻》，在劇中她飾演一名小三，和擔任男主角的溫昇豪有許多對手戲。因她的演技精湛，讓許多觀眾印象深刻。戲外的她近年抗癌，人生大病一場，讓她對人生體會更深。
她透露，生過一場大病後，才驚覺活著本身就是一件極其珍貴的事。在康復的過程中，她發現許多曾經執著的人事物其實都可以放下；相反地，那些過去容易被忽略的日常，反而才是生命中最核心的重量。
40歲的5大領悟 平凡過日子就是最大幸福
朱芯儀表示，活到40歲，她突然看懂人生5件事，包括健康至上，經歷過失去，才明白健康真的比什麼都重要。第二是停止內耗，人生不需要去討好所有人。還有，要順其自然因為真正會留下來的人，從來不需要用力抓住。
此外，必須要善待自己，朱芯儀表示，好好愛自己絕對不是自私，而是對父母給予的生命，最基本的尊重。懂得擁抱日常生活，因每天能夠平凡地過日子，其實就是最好的幸福。
朱芯儀特別感謝老公衛斯理 包容她的壞與怪
朱芯儀也特別向一直陪伴在身邊的家人與朋友表達感謝，其中特別感謝老公衛斯理。她感謝丈夫在自己最脆弱的時候沒有選擇放棄，並在漫長的康復之路上，陪著她重新找回人生的方向與那塊遺失的自己，「謝謝你包容我的壞，也包容我的怪。」
朱芯儀說，40歲並沒有想像中可怕，反而多了一點篤定、通透與愛自己的勇氣。期許40歲以後的自己能活得清醒、柔軟且自由，「因為走過生死才明白，能自在地活著，其實就是人生最好的禮物。」
朱芯儀臉書全文：
古人真的很有智慧。
他們怎麼會知道，
人一到了40歲，
很多事情突然就看懂了。
所謂的「四十而不惑」，
大概就是——
不再那麼容易被表象迷惑，
也不再那麼容易被別人的眼光綁住。
這幾年，
人生給了我一堂很深的課。
生過一場病之後才知道，
「活著」其實是一件多麼珍貴的事。
大病初癒後才發現，
很多曾經執著的事，
其實都可以放下；
很多曾經忽略的事，
反而才是最重要的。
40歲的我，
突然看懂了幾件事：
第一，
健康真的比什麼都重要。
第二，
人生不需要討好所有人。
第三，
真正會留下來的人，
從來不需要你用力抓住。
第四，
好好愛自己，
不是自私，
而是對父母給的生命最基本的尊重。
第五，
每天能夠平凡地過日子，
其實就是最好的幸福。
謝謝一直陪在我身邊的家人與朋友。
謝謝我的老公
在我最脆弱的時候沒有放棄我，
在我慢慢康復的時候，
陪著我一起重新找回人生的方向。
找回那一塊曾經遺失的自己。
謝謝你包容我的壞，
也包容我的怪。
40歲了。
好像沒有想像中的可怕，
反而多了一點篤定，
多了一點通透，
也多了一點「更愛自己」的勇氣。
願40歲以後的我——
活得清醒，
活得柔軟，
也活得自由。
40歲，
不惑，
也不負此生。
因為走過生死才明白，
能自在地活著，
其實就是人生最好的禮物。