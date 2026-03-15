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▲吳文忻住進醫院治療，仍然是帶著笑容，不露出太傷感的表情。（圖／摘自 IG@nat_ng_nat）

▲好友們為吳文忻（最前排中）舉辦「生前告別式」，開心回憶往事，給她溫暖的力量。（圖／摘自 IG@nat_ng_nat）

▲吳文忻（中）進入深圳的醫院治療，家人、親友不時會來探望。（圖／摘自 IG@nat_ng_nat）

51歲的前港姐吳文忻（現名吳忻熹）罹患乳癌第4期，雖然努力抗癌，近日卻在社群網站公開最新病情，驚吐癌細胞已擴散到腦部，兩側皆發現約1公分的腫瘤。她面容憔悴卻仍努力微笑，表示過去幾個月情緒與身體狀況嚴重崩潰，感覺只剩1/4條命，趕快入住入住香港大學深圳醫院接受新一輪化療。她也承認癌細胞全身游走，當然會擔憂病況，曾每晚哭到淚崩，傷心過後反而覺察自己比以往更堅強。自從4年前確診乳癌以來，吳文忻病情反覆波折，去年更發展至第4期。由於乳癌擴散到腦部的消息太過衝擊，她曾陷入極度黑暗期，感覺與死亡僅有一線之隔。當時胸前傷口流膿發臭，她形容那種味道「就像每晚與屍體同眠」，每天晚上都哭到淚崩，甚至懷疑自己撐不下去，直呼只剩1/4條命，可是崩潰之後仍然勉勵自己要打起精神、要有信心能成為癌症生還者的見證，告訴病友千萬不要放棄。導演彭秀慧等好友為了讓她克服心魔，替她籌辦了「生前告別式」，現場充滿歡笑與淚水，眾人共同回憶往事，溫暖的力量也讓她從「等死」的陰霾中走出來。她感性表示，這場告別式讓她感受到滿滿的愛意與支持力量，更有勇氣面對接下來對抗病魔的硬仗。談及目前的治療進度，吳文忻透露醫生給予積極評估，指出若化療藥物發揮作用，就有機會殺死包括腦部在內的全身癌細胞。她選擇入住香港大學深圳醫院，與病況相似的朋友一同奮戰，認為當地醫護環境佳且費用相對親民。儘管檢查報告顯示「癌細胞全身都是」，讓她當下情緒崩潰，大聲哭喊，之後內心反而變得更強大，信念指數瞬間衝向百分百。這位昔日港姐展現堅毅不屈的精神，她堅信上天留她一命必有使命，誓言要成為「癌症生還者的見證」。吳文忻對著鏡頭向所有癌友喊話：「千萬不要放棄，強大的信念會讓你康復。」表示未來會持續更新病況，用自己的經歷鼓勵更多人，期待在不遠的將來，能以康復者的身分再次站上人生舞台。