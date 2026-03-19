28歲中國女星徐若晗去年和張凌赫合作《愛你》人氣飆漲，近來她拍攝新劇《玉簟秋》，沒想到卻流出一段她對工作人員擺臉色的影片，因為天氣寒冷，她手握拳頭，嘴裡還念，「快點，冷！」表情還有點不悅，引來討論。
徐若晗耍大牌？對工作人員不耐煩
徐若晗近來投入新劇《玉簟秋》拍攝，穿著民國風的服飾，但因為當天氣溫只有2度，她的衣服又很單薄，只見她一手挽著搭檔，另一手緊握拳頭，在工作人員上前替搭檔整理儀容時，徐若晗似乎冷到心情不是很好，嘴裡喊著，「快點，冷！」表情相當不悅。
影片在微博傳開，部分網友批評徐若晗耍大牌，不尊重工作人員，但也有人說天氣這麼冷，她可能已經用盡全力在表達自己的需求，應該不是有意擺臉色，甚至有粉絲說她的表情有點撒嬌，對此，徐若晗尚未做出回應。
徐若晗曾被批不專業 節目中落淚
事實上，這並非徐若晗第一次遭到批評，過去她曾在表演綜藝節目《無限超越班2》中，因為不懂「光替（測光替身）」的定義就在片場大哭，被導師爾冬陞批評EQ低、不專業。
徐若晗畢業於北京電影學院，外形神似舒淇，還有「韓系好感顏」的封號，笑起來可愛的兔牙是她的招牌，2025年和男神張凌赫合作《愛你》人氣翻漲。有趣的是，近來張凌赫主演的《逐玉》熱播中，攻佔愛奇藝排行冠軍，也順勢拉抬《愛你》，再度登上熱播榜第3名。
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徐若晗近來投入新劇《玉簟秋》拍攝，穿著民國風的服飾，但因為當天氣溫只有2度，她的衣服又很單薄，只見她一手挽著搭檔，另一手緊握拳頭，在工作人員上前替搭檔整理儀容時，徐若晗似乎冷到心情不是很好，嘴裡喊著，「快點，冷！」表情相當不悅。
影片在微博傳開，部分網友批評徐若晗耍大牌，不尊重工作人員，但也有人說天氣這麼冷，她可能已經用盡全力在表達自己的需求，應該不是有意擺臉色，甚至有粉絲說她的表情有點撒嬌，對此，徐若晗尚未做出回應。
事實上，這並非徐若晗第一次遭到批評，過去她曾在表演綜藝節目《無限超越班2》中，因為不懂「光替（測光替身）」的定義就在片場大哭，被導師爾冬陞批評EQ低、不專業。
徐若晗畢業於北京電影學院，外形神似舒淇，還有「韓系好感顏」的封號，笑起來可愛的兔牙是她的招牌，2025年和男神張凌赫合作《愛你》人氣翻漲。有趣的是，近來張凌赫主演的《逐玉》熱播中，攻佔愛奇藝排行冠軍，也順勢拉抬《愛你》，再度登上熱播榜第3名。