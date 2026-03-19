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中國AI演員宣布出道 精緻五官撞臉翟子路

▲秦凌岳則遭質疑與男星翟子路（如圖）臉型相似，引來粉絲痛批：「經紀公司可以索賠吧。」（圖／翻攝微博）

AI演員涉侵權？律師嘆：使用標準模糊

然而目前在AI應用的相關規範上，仍有許多問題，像是認定標準模糊、合理使用邊界不清等，且尚未有特別針對AI技術引發侵權行為的相關法規

在AI浪潮下，連演藝圈生態都出現改變，近日中國製作公司「耀客傳媒」宣布旗下兩位AI演員林汐顏、秦凌岳正式出道，甚至開設抖音、小紅書等社群帳號，公司宣傳文案更寫道「一起打破創作邊界」。只見男女演員擁有精緻五官，遭疑是融合女星趙今麥、張子楓、梁潔等人的臉部特徵，另外秦凌岳也被發現撞臉翟子路，引起粉絲熱議、抵制，直呼：「這世界已經瘋了！」、「這根本不尊重演員職業」、「誰要看這種東西」。不僅有AI短劇，如今更出現AI演員，中國製作公司昨（18）日宣布旗下AI演員林汐顏、秦凌岳出道，兩人對著鏡頭向大家自我介紹，談吐與真人幾乎是一模一樣，精緻臉蛋搭配濃眉大眼，顏值非常高。然而，有人認為「林汐顏」似乎融合了趙今麥、張子楓、梁潔等女星的臉部特徵，秦凌岳則遭質疑與男星翟子路臉型相似，引來粉絲們的不滿，痛批「經紀公司可以索賠吧」、「無法無天」、「抵制AI演員」、「真是離譜！這不翟子路嗎？」、「侵權了吧？經過藝人同意了嗎？」、「這對觀眾是種侮辱吧」、「窮就別做劇，做劇就好好做」。而AI生成的演員是否構成侵權？律師表示：「若AI生成的形象足以使一般公眾識別出是何人，則構成侵犯肖像權。」，恐怕會衍生出不少問題，也可能會對演藝圈帶來衝擊。