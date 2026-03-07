我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國短劇《苞米地後的新生》，演員多是透過AI生成，卻被稱「不點破完全看不出演員是AI產生」，讓不少短劇界真人演員產生被取代的恐慌。（圖／摘自抖音）

▲《96分鐘》去年在台賣破兩億，有運用到LED虛擬攝影棚。（圖／華影國際提供）

▲黃茂昌認為AI目前還不會馬上取代掉真人演員以及重要的創意人員，但學習速度很快，有可能在幾年之內，又會有不一樣的局面。（圖／摘自黃茂昌FB）

中國AI短劇《霍去病》號稱全無真人演員、只用3000元人民幣（約合台幣13836元）就打造出好萊塢大片般的場面，1個月不到播放破5億，而當地短劇界確實有不少演員陷入「被AI取代」的恐慌，去年全台票房破兩億的《96分鐘》聯合監製之一黃茂昌，不諱言有中國短劇圈的友人證實該產業被AI攻陷造成衝擊，但他認為大銀幕暫時還不太會有太大變化，有號召力的人氣明星更不容易被AI取代。之前中國微短劇《苞米地後的新生》短時間內播放量突破5000萬，劇中演員多是透過AI生成，畫面呈現介於傳統真人劇與AI動畫之間，卻能受到歡迎，加上《霍去病》做出的質感，許多影視業者擔憂自己將被取代。不過黃茂昌分析，目前AI應用最便利的是在簡化繁瑣的行政工作，譬如過去跨國製作需要找翻譯、彼此文書往來等耗時費力，現在可以省下時間和成本，但影片創作牽涉到藝術表現，又是另外一回事。黃茂昌認為電影的設置上AI還是有許多細節工作無法處理，像是要其根據指令製作出符合年代背景、影片風格需要的場景，雖然可以迅速產生，但鏡頭方位轉換、一些陳設就無法「連戲」，還要再下新的指令，因為AI現在主要還是透過資料庫中的龐大資料，運用演算法來生成，資料庫沒有的內容，不太能無中生有，因此像是光影處理的連貫、穩定性等等，也還沒辦法都交由AI負責。況且一般觀眾欣賞短劇多是透過手機或電腦螢幕，不像電影是在戲院的大銀幕欣賞，更多細節與破綻容易看出來，以AI目前能呈現的質感，用在短劇上可被接受，未必符合電影的需求，編導、演員、攝影師等人的職位還不至於那麼快被AI搶光。可是黃茂昌認為以前影片攝製要實地出外景，往後LED虛擬攝影棚內就能做出彷彿到南極拍攝的效果，場景不見得需要真的搭建出來，必然有美工人員被影響。以他的看法，演員的價值在此時最被突顯，觀眾願意看他們的影片，是和他們有情感連結、想要花錢去欣賞，知道他是真實存在的人物。AI演員表情再逼真，畢竟是假的，沒辦法真實和觀眾互動產生連結，觀眾很難認定單一的AI演員，對他們產生忠誠度，而帶動所謂的「粉絲經濟」。就像虛擬偶像初音未來發展到現在將近20年，也沒有完全取代掉真人偶像。可是黃茂昌強調一點，科技的發展日新月異，當下還不行，有朝一日會發生變化，而且AI的學習速度有可能在1、2年之內就突飛猛進，他覺得創意性越低的工作越容易有被取代的危機，演員的危險性應該還沒那麼高。但中國短劇界確實已受到衝擊，畢竟短劇不要求一定大牌擔綱、節省成本可以提高獲利，加上平台緣故質感不需要像電影那麼好，AI能帶來更多的幫助，因而當地有新聞報導，專演短劇的演員透露，近半年來真人的拍攝工作量，已有減少趨勢，很多人都對AI攻陷感到恐慌。