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▲2023年方志友以《本日公休》拿下金馬女配角時，當晚楊銘威在深夜下著雨的夜晚，趕到慶功宴現場祝賀老婆。（圖／記者葉政勳攝影）

演藝圈知名夫妻檔方志友與楊銘威結婚11年，兩人時常公開放閃，一家四口的幸福形象深植人心。然而，近期兩人卻傳出婚姻觸礁的消息，引發外界震驚。隨著婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，兩人過去的愛情故事與好友們的看法也再次被翻出。過去方志友好閨蜜昆凌上節目時曾提到，得知方志友懷孕時曾替她擔心，擔心楊銘威不願負責，差點偷偷幫安排求婚，後來得知對方有求婚，才放下擔憂。昆凌過去在節目《小燕之夜》接受時表示，得知方志友意外懷孕時，第一時間反應是「替她感到擔心與緊張，大過於開心」。昆凌在節目上解釋，因為當時方志友與楊銘威交往的時間並不算長，加上男方過去給外界的印象比較愛玩，這讓身為好姐妹的她十分憂心，深怕方志友會因此受委屈。為了不讓方志友心裡難受，昆凌當時內心上演了許多小劇場。她怕男方對懷孕這件事沒有任何表示、就這樣放著不管，更擔心方志友會覺得對方只是因為懷孕才結婚，昆凌當時甚至一度想偷偷弄到楊銘威的電話號碼，打算私下出面幫忙安排一場求婚儀式，只為了確保好姐妹能得到應有的重視與承諾。不過幸好，楊銘威主動向方志友策劃了求婚，給了她浪漫的驚喜，這才讓昆凌徹底放下了心中的大石頭，感到安心。雖然兩人當初的起步讓親友捏了一把冷汗，但婚後楊銘威也用行動證明自己，轉變為顧家好男人，兩人攜手走過11個年頭。如今爆出婚變傳聞，外界都希望兩人能順利度過這關。