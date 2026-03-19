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▲楊銘威（左）與老婆方志友（右）11年的婚姻被傳生變，兩人目前透過經紀人沒有承認離婚卻也沒否認。（圖／翻攝自方志友臉書）

▲林佩瑤小年夜宣告已離婚、恢復單身，開始人生新的篇章。（圖／摘自 IG@linpeiyao）

▲安歆澐（如圖）公開被家暴的照片，目前在打離婚官司。（圖／翻攝自YouTube 新聞挖挖哇！）

▲李千娜歷經「世紀血案風波」遭到全網抵制，之前曾在WBC經典賽中華隊將迎戰強敵日本時，在IG限動上以黑底白字寫下「中華隊加油」。（圖／李千娜IG ＠n_a_n_a_l_e_e）

曾獲金馬獎最佳女配角的方志友，和同在演藝圈的老公楊銘威被傳協議離婚，儘管雙方僅透過經紀人表示：「」但不承認也未否認。方志友16歲參加《超級星光大道》第2屆獲得19名進入演藝圈，該屆參賽者中，近半年來已有安歆澐稱老公家暴、劈腿在打離婚官司，林佩瑤則在小年夜宣告已完成離婚程序，現在又冒出第3對，接二連三，似有魔咒。方志友與楊銘威結婚超過10年，育有一對子女，過去向來被視為演藝圈的模範夫妻之一，卻驚傳已在協議離婚。網友對此翻找2人過去的訪談發現，楊銘威過去就曾多次把「離婚」掛在嘴邊，被認真看待此事的方志友相當不滿，還警告過「再講就成真」，似乎一語成讖。而在《超級星光大道》第2屆拿下第9名的林佩瑤則稱對未來人生規劃方向不同而和平分開，至於安歆澐控訴小16歲的老公莊英杰會家暴又劈腿人妻閨密，才會鐵了心要離婚。根據報導方志友與楊銘威都曾經有心認真經營婚姻關係，無奈彼此觀念與生活上的差異越來越難化解，除了楊銘威會在酒後把離婚掛在嘴邊、讓方志友不能接受；還有方志友重視孩子的生活規律與健康習慣，對作息與飲食有一定要求，楊銘威則傾向較為自由的教養方式，對細節不過度干涉，被方志友嫌「沒有原則」，這些嫌隙經過時間造成裂縫、無法彌補，導致11年的婚姻被傳生變。林佩瑤的離異則被網友發現蛛絲馬跡，她過去表態過堅持不生小孩，稱：「我愛自己比較多，愛到不願意為任何人犧牲自己的金錢與自由，所以我選擇不生小孩。」被推論和名廚前夫武俊傑對未來的想法不一致，只能各自尋找自己要的方向。安歆澐和龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，控訴他曾在車上動手勒暈她，酒後更容易失控，還與人妻閨密不倫，被她數度親手抓包，終於決定不再忍耐。《超級星光大道》曾經在台灣造成收視與話題，尤其前兩屆更有「全民關注」的氣勢，網路上不時會有人討論「星光哪一屆實力最強、發展最好？」而現在半年不到，已有3位參賽女生接連爆婚變。加上去年首屆的楊宗緯當社區主委被控「惡鄰」，有住戶為他緩頰稱他很委屈；又有評審「小胖老師」袁惟仁在農曆年前病逝；2屆還有李千娜參演《世紀血案》爆出的失言炎上風暴等，彷彿魔咒一般。