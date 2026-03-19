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▲58歲田麗在《逐玉》中飾演安太妃，凍齡樣貌驚人，她曾在3個月內瘦了10公斤。（圖／翻攝自IG@lilytien_430）

58歲田麗在古裝劇《逐玉》中飾演安太妃，她今（19）日接受媒體聯訪，已經長期隱居在台東的她，不拍戲時過著種菜、養雞的清幽生活，此次接演《逐玉》，田麗唯一遺憾的就是和張凌赫、田曦薇對戲不多，但有偷偷在化妝間偷看，笑說欣賞帥哥美女就是最好的精神糧食，提到田曦薇更是誇獎不斷，「早就知道她是位大美女，戲也很好，果然看到本人非常敬業，我們老田家都出美女啦。」田麗在《逐玉》中飾演的安太妃外柔內剛，為了女兒不惜一切，她坦言當初接到劇本時非常激動，因為過去都是演強勢的角色，能演到這麼溫柔的角色非常開心，也透露後面劇情會有大反轉。唯一可惜的是和主角沒有對到太多戲，只有和田曦薇有一場，誇她戲好、有禮貌又漂亮，田麗還笑說，雖然沒有太多互動，但有在化妝間偷看他們，見到帥哥美女就是最好的精神糧食。田麗說，以前拍戲演員可以百分之百掌握角色，但這次連她都不知道最後成品會如何，雖然一開始有些不適應，但她也馬上轉換心境，直呼演員也要「與時俱進」，適應新時代的拍攝節奏和風格。除此之外，田麗的凍齡外貌也是討論焦點，她說在接演這部戲之前，剛好演了一部電影需要減重，她因此瘦了11公斤，談到身材維持，田麗說現在隱居在台東，都吃自己種的食物，連雞都自己養，之前有媒體報導她會空腹喝橄欖油，田麗也提醒大家，喝油也要挑對好油，做足功課，目前單身的田麗，對感情沒有太大追求，一切隨緣。