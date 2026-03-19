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▲方志友與楊銘威結婚11年，育有一女一子。（圖／C.H. WEDDING提供）

女星方志友與楊銘威結婚11年，近日卻傳出兩人已達成離婚共識，目前正透過律師進行協議程序，但經紀人則表示目前沒聽說。然而，有網友翻出楊銘威在今年1月訪時，被問到Lulu（黃路梓茵）與陳漢典夫妻一起參加節目《明星製作公司》是公費放閃，自己跟老婆方志友有沒有考慮要一起參加節目公費戀愛，沒想到楊銘威竟脫口說出「盡量別見面」，當時大家只覺得是老夫老妻的玩笑，現在回想似乎早已有婚變端倪。方志友近日與楊銘威爆婚變，不料有網友翻出楊銘威在今年1月，接受《自由時報》訪問時，現場提到一起錄製節目的Lulu與陳漢典夫妻檔，笑說是公費放閃，並問楊銘威有沒有意願跟方志友也一起錄節目放閃。但楊銘威卻表示夫妻倆已經過了那個時間，「盡量別見面比較好」。雖然當時大家都當作是老夫老妻之間的吐槽，但如今傳出婚變，似乎早已出現端倪。方志友在2014年拍攝《愛上兩個我》與楊銘威結緣並交往，隔年4月10日登記結婚，同年迎來長女，2017年再添一子，成為典型「先有後婚」的演藝圈夫妻。婚後一邊拍戲一邊育兒，外界曾把他們視為幸福家庭代表，但方志友也不避諱直言，婚姻本來就需要磨合，遠沒有外界想像得那麼完美。回顧兩人一路走來，方志友曾說過「離婚」這兩個字，一直都是心中最大雷點，她曾坦言自己不會在吵架時隨口提離婚，但楊銘威卻常把這句話當玩笑講出口，讓她一開始相當走心，「再講啊，再講就成真」、「我有跟他這說這是很嚴重的事情，不要輕易說出口」。不過後來方志友慢慢發現，對方只是講話習慣不正經，並非真的有那個意思，「他不是當真那種，就是玩笑話，畢竟他講話就是那麼不正經」，才逐漸調整心態。當時這段夫妻拌嘴被外界笑說「越吵越甜」，沒想到在婚變消息傳出後，卻成了網友眼中「會離婚」的關鍵。