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▲郎祖筠表示對方志友（左）與楊銘威（右）的婚變報導不會感到震驚。（圖／方志友Beatrice Fang FB）

女星方志友與楊銘威結婚11年，近日卻傳出兩人目前正透過律師進行離婚協議程序。而對此，夫妻倆的戲劇指導老師郎祖筠，在今（19）日出席音樂劇《老闆～來碗陽春麵！》的重啟記者會時，也被問到這件事，她感慨表示緣分很難說，並表示對於婚變報導「不會特別震驚」。方志友與楊銘威都是郎祖筠的學生，因此今日她出席春河劇團音樂劇《老闆～來碗陽春麵！》記者會時，也不免被問到兩人的婚變事件。郎祖筠感慨表示緣分很難說，「有時候就連父母跟孩子都不一定有緣」，並認為方志友與楊銘威當年可能太年輕就走入婚姻，「相處之後才發現相愛容易，但相處不易」，她也說到生活中會有很多變數，孩子與雙方家庭都可能會影響到夫妻關係，「所以我不會特別震驚」。郎祖筠也表示自己看到婚變報導後，覺得兩人應該是和平分手，並大讚夫妻倆都是很好的演員。郎祖筠也為方志友與楊銘威獻上祝福，認為他們還年輕，就算夫妻關係走到終點，但也代表將翻開新的一頁，未來還有更多目標與發展空間，期待他們日後的表現。方志友在2014年拍攝《愛上兩個我》與楊銘威結緣並交往，隔年4月10日登記結婚，同年迎來長女，2017年再添一子，成為典型「先有後婚」的演藝圈夫妻。婚後一邊拍戲一邊育兒，外界曾把他們視為幸福家庭代表，但方志友也不避諱直言，婚姻本來就需要磨合，遠沒有外界想像得那麼完美。而結婚11年常常透過社群放閃的他們，近日突爆出已達成離婚共識，目前正透過律師進行協議程序，據悉這段看似穩定的關係早已因長期的性格差異，與育兒觀念不合出現裂痕，最終在一次酒後的激烈爭執下澈底爆發，對此雙方經紀人則低調回應：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應」。