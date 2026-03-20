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▲子瑜在日前先行來台，還在昨日被粉絲在龍山寺附近偶遇。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE將於今（20）日開始，一連3天在台北大巨蛋開唱，繼子瑜日前獨自返台後，其他成員也在昨日陸續來台。但不料昨日竟有超幸運粉絲騎車經過龍山寺附近時，偶遇先行一步來台的子瑜，禮貌詢問能否合照後，子瑜超寵粉的馬上答應，該名粉絲也公開與子瑜的超美合照，還透露攝影師竟然是陶晶瑩。該則貼文在短短幾小時，就突破200萬觀看。一名網友在昨日於Threads發文透露，騎車經過龍山寺附近時，突然發現一個漂亮女生，仔細一看竟是子瑜，思考5秒後決定勇敢一次，停好車禮貌詢問能否合照，子瑜也超寵粉的答應，原PO還感謝陶晶瑩幫忙拍照，「陶子姐說要快一點不能被別人發現」。除此之外，原PO也透露見到偶像當下，腦袋一片空白，還飲恨身上沒有帶任何可以簽名的小卡，懊惱喊：「是不是應該去7-11買一個子瑜代言的便當給她簽啊」，並表示會在星期天去看TWICE演唱會，「子瑜好美我決定終身推TWICE，我今天是幸運的快樂小狗」。該則貼文在PO出4小時後，就已經狂吸203萬人瀏覽，不少人都超羨慕原PO能幸運遇到子瑜，「大家都還在7-11搶小卡，你已經搶到本人了⋯」、「不建議發出來，因為我會羨慕」、「我就是那個什麼都帶了，但遇不到的那個人⋯」、「全世界是只剩我沒遇到子瑜嗎？」沒能捕獲野生子瑜的粉絲們也不要太難過，因為TWICE演唱會就在今晚開始，在台北大巨蛋連唱3天，不只可以在舞台上看到魅力四射的TWICE成員，接下來演唱會結束隔天，還有Sana現身台北101的品牌快閃活動，各位粉絲可千萬別錯過！