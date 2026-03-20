我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS將在明日於光化門開唱，粉絲自願當志工維護廣場整潔。（圖／美聯社／達志影像）

BTS防彈少年團即將在今（20）日以新專輯《ARIRANG》回歸歌壇，並於明日晚間8點在首爾光化門廣場，舉辦免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，由於地點是在韓國具有歷史性的代表性地標，因此不少人也擔心演唱會結束會造成髒亂或損壞。不料竟有近400名ARMY（BTS官方粉絲），自願挺身而出當志工，表示會在演唱會結束後清理廣場、撿垃圾，希望可以保護古蹟、維持整潔的市容，團結又成熟的粉絲文化引發大讚，也逼哭許多無法到場的粉絲。BTS即將在明日於光化門廣場開唱，雖然因封路等安檢行為，而引來不少爭議，但ARMY主動的暖舉也備受大讚。在開唱前，有粉絲挺身而出自願當志工，火速吸引大批粉絲響應，目前已有近400名ARMY加入隊伍，自主規劃當天動線，以及清理垃圾等的各項規定，讓無法到場的粉絲都忍不住淚崩。ARMY的團結，就連韓媒也爭相報導，大讚其成熟的粉絲文化，許多人也感嘆直呼「阿米們團結起來讓防彈可以安心真的太棒了」、「真的是世界上最好、最有禮貌、最有愛心的歌迷，飯隨其主」、「防彈讓阿米開心，阿米讓防彈安心」。為慶祝全新專輯《ARIRANG》發行，BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與JungKook將於退伍後首次合體開唱。這場名為《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》的演出，將於台灣時間3月21日晚間7點（韓國時間晚間8點），在首爾最具象徵性的地標光化門現場開唱，並由Netflix在全球獨家同步直播。這場BTS光化門演唱會的現場維安，約動員6500名警力分布在演出區與周邊，包含70多個機動部隊，加上交通警察、刑警、特警全面上線，同時搭配高空監測車、照明車、可折式圍欄等等5400件設備，從地面到空中把整個區域包起來，確保藝人與民眾的安全。