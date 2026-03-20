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▲公司宣布RM因彩排受傷，需要減少在光化門的演出行動。（圖／Weverse）

BTS防彈少年團在今（20）日以新專輯《ARIRANG》回歸後，將於明日晚間8點在首爾光化門廣場，舉辦免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》。但不料在演出前一天，官方突然緊急宣布RM因在昨日的彩排中腳踝扭傷，導致韌帶撕裂，送醫後醫生告知需減少活動。因此RM在明日的演唱會上，將減少舞台上的行動，舞台表演與舞蹈都會有一定程度限制，公司也承諾他將會盡力參與演出，與好久不見的ARMY互動。BTS即將在明日於光化門舉辦免費演唱會，但不料今日經紀公司BIG HIT MUSIC突然緊急發聲明，宣布RM因在昨日的彩排扭傷腳踝，導致副舟骨扭傷、部分韌帶撕裂、距骨挫傷，「經醫生告知需配戴石膏並限制行動至少2周，以便全心投入復建」。公司也提到RM強烈想要登台表演，但在充分協商後，決定按照醫生建議，避免加重傷勢，「因此RM的舞台表演，包含舞蹈編排都會有一定程度的限制」。公司也表達歉意，表示雖然RM的舞台行動會受到限制，「但他會盡力參與演出，與ARMY及現場觀眾互動」，因為粉絲已經等這場回歸很久，公司也承諾「會盡力為大家帶來一場真誠動人的表演」，並表示會將藝人的健康與安全放在最優先，為RM提供一切必要支持，幫助他早日康復。事實上，這已經不是BTS成員第一次傳出傷勢，因為BTS的舞台與舞蹈表演，一向以非常高難度著稱，所以常常傳出成員受傷的消息。據悉，RM曾透露在拍攝時，意外遭攝影機掃到左眼上方，而缝了5針。除此之外，還有粉絲透露RM因練習強度過大，身體曾出現疲勞性骨折情況，讓外界都非常擔心。而這次RM演出前再傳出受傷的消息，雖然讓粉絲感到可惜，但也非常擔心他的狀況，「希望南俊（RM本名）不要自責⋯健康第一，才是阿米覺得最重要的」、「希望南俊好好休息養傷」、「天啊！怎麼受傷了…希望他心情不要受影響！」、「我們會等你的，好好休養」。